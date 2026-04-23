В столице Татарстана прошел грандиозный Гала-концерт XXVI открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык».

«Фестиваль «Созвездие – Йолдызлык» – уникальная школа талантов. За прошедшие годы через нее прошло более полутора миллиона татарстанских детей», – сказал и.о. председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, вручая гран-при фестиваля.

На заключительном гала-концерте, который прошел в КРК «Пирамида» были представлены 47 художественных номеров. Более 1300 участников из 31 района республики. Кульминацией большого праздника стала церемония награждения победителей. Здесь свои заслуженные дипломы, медали, кубки и подарки получили 63 лауреата фестиваля.

На церемонии награждения была открыта главная интрига – обладателями Гран-при фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» 2026 года стали: образцовый детский хореографический коллектив «Камские звездочки» из Рыбной Слободы и Вокальная студия «Новое поколение» из Чистопольского района.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров отметил, что реализация такого масштабного проекта идет при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в рамках проводимой в республике молодежной политике и Национального федерального проекта «Молодежь и дети», а также под эгидой Российской комиссии по делам ЮНЕСКО, как проект соответствующий целям и задачам организации.

«Учитывая его историю, фестиваль – неотъемлемая часть Татарстана и всей России», – сказал Азат Кадыров журналистам.

Участников награждали почетные гости концерта. Исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ, заместитель Председателя национального совета Всемирного конгресса татар Нурия Хашимова поздравила присутствующих с ярким завершением фестивального марафона «Созвездие – Йолдызлык» и поблагодарила всех причастных к его проведению.

«Фестиваль «Созвездие – Йолдызлык» уже долгие годы является визитной карточкой Республики Татарстан и широко известен за ее пределами», – сказал заместитель гендиректора ПАО «Татнефть» по социальному развитию Ренат Мамин.

Народная артистка РФ и РТ, председатель жюри конкурса Зиля Сунгатуллина подчеркнула значимость фестиваля не только для его участников, но и для всей республики.

«Наше будущее в талантливых руках», – сказала она.

С февраля по апрель этого года члены жюри фестиваля отбирали коллективы и участников на зональных этапах. В этом году количество участников 10 зональных этапов составило 50 тысяч человек, из них 20 тысяч (или 2 639 коллективов) вышли в полуфинал.

Творческие состязания суперфиналистов состоялись в КСК КФУ УНИКС. За 6 незабываемых дней на сцене выступили более 5 500 талантливых ребят из 44 муниципальных районов и городов Татарстана. Свои выступления в номинациях «Хореография», «Вокал», «Конферанс» ребята посвятили подвигам защитников Отечества и самоотверженности тружеников тыла всех поколений.

Фестиваль проходит под личным патронажем раиса Республики Татарстан и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, как уникальное фестивальное движение, отвечающее целям и задачам организации. Татарстанский фестиваль является первым молодежным проектом, удостоившимся такой высокой оценки. Круглогодичный проект дает возможность молодежи республики самореализоваться в творческом направлении, вне зависимости от места проживания и профессионального опыта, что соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети».