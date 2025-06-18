ХХV Всероссийский форум «Здравница-2025» прошел в московском Технопарке «Сколково»

Фото: пресс-центр Федерации профсоюзов Республики Татарстан

Главное событие санаторно-курортной отрасли страны – форум «Здравница» проводится ежегодно вот уже 25 лет. Оно выполняет важнейшую миссию по объединению профессионального сообщества, поиску эффективных форм межведомственного взаимодействия, обмену научными и практическими достижениями, пропаганде необходимости оздоровления граждан России.

Практически все регионы страны были представлены ведущими санаторно-курортными учреждениями, предлагающими как разнообразные профилактические, поддерживающие здоровье, процедуры, так и реабилитационные. Профсоюзные санатории Республики Татарстан приняли участие в его работе и представили на выставке свои программы медицинского туризма, оздоровительных технологий и реабилитации. Татарстанскую делегацию возглавили председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева и начальник Санаторно-курортного управления ФПРТ Дмитрий Антонов.

«Все пять профсоюзных санаториев участвуют в данном форуме, – рассказала Елена Кузьмичева. – «Здравница» для нас и колоссальный объем новой информации, и ценнейший обмен опытом с нашими коллегами, и настоящий праздник, поскольку наши санатории никогда на этом форуме не остаются без высших наград в самых разных номинациях. Помимо традиционных конкурсных номинаций в этом году делегация Татарстана принимает участие в новой номинации «Здоровье СВОих». В ней представлены программы, направленные на помощь и поддержку участников СВО и членов их семей: санаторно-курортное лечение, медицинская, медико-психологическая и социальная реабилитация, социально-психологическая реабилитация и адаптация в обществе, организация среди сотрудников волонтёрских проектов и движений. Для нас эта номинация, можно сказать, родная, поскольку наши санатории в этом направлении успешно работают с самого начала специальной военной операции».

Фото: пресс-центр Федерации профсоюзов Республики Татарстан

«Несмотря на высочайшую конкуренцию, мы уверенно себя чувствуем среди лидеров оздоровительного туризма страны, а ведь это «тяжеловесы» традиционных курортных регионов страны – Ставропольского и Краснодарского краев, Крыма и Алтая, – сказал Дмитрий Антонов. – Культура оказания наших медицинских услуг растет, санаторно-курортное лечение совершенствуется, развиваются новые направления, внедряются инновации, и практически круглогодичная стопроцентная заполняемость наших санаториев – лучшее подтверждение наших успехов»

На Форуме «Здравница-2025» прошли 63 симпозиума с участием экспертов. Также были организованы 26 сессий от профессионалов, проведены 63 мастер-класса для отработки практических навыков, 15 круглых столов. В 10 залах состоялись параллельные секции, приняли участие в форуме семь ключевых спикеров, и более 6,5 тыс. участников – академиков, ученых, врачей, инвесторов, производителей, политиков и управленцев, которые собрались, чтобы обсудить здоровье, как ресурс будущего: от превентивной медицины до ментального благополучия, от технологических решений до реальных кейсов бизнес-управления в отрасли.

На форуме была представлена выставка передового оборудования, технологий и продуктов для здоровья. Посетители могли познакомиться с новейшими разработками в области физиотерапии, диетологии, климато– и грязелечения, а также продегустировать фирменную минеральную воду разных санаториев страны.

Фото: пресс-центр Федерации профсоюзов Республики Татарстан

«В санаторно-курортной сфере у нас гигантский потенциал, поскольку база была создана еще в советское время. Не случайно работающим полагалось отдыхать двадцать четыре дня, и это давало мощный фундамент. Сейчас, когда темп жизни многим не позволяет иметь столь длительные отпуска, на помощь приходит современное оборудование, которое дает возможность быстро восстановить силы, и этим надо пользоваться. Насущные вопросы демографии тоже коррелируются с санаторно-курортным лечением. И продолжительность жизни напрямую зависит именно от профилактических мероприятий – чем их больше, тем меньше тратится на лечение и лекарства», – отметила заместитель Председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко.

«Всё сказанное в полной мере соответствует идеологии оздоровления в профсоюзных санаториях Татарстана, – отмечает Елена Кузьмичева. – Мы непрестанно развиваемся и внедряем самые лучшие наработки. Особое внимание сегодня уделяем программам реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей. Для нас они всегда желанные гости».

Профсоюзы Республики Татарстан на «Здравнице – 2025», представили экспозицию пяти санаториев. Победителями в разных номинациях стали здравницы Татарстана «Бакирово», «Васильевский», «Жемчужина», «Шифалы Су – Ижминводы», «Ливадия Татарстан». Они были отмечены наградами, дипломами, золотыми медалями и получили Благодарность за участие в спецпроекте «Память поколений».

Фото: пресс-центр Федерации профсоюзов Республики Татарстан

На форуме Федерация профсоюзов Республики Татарстан получила диплом и золотую медаль в номинациях «Лучшее объединение санаторно-курортных организаций» и «Здоровье СВОих», а также благодарность за участие в спецпроекте «Память поколений».

Форум был организован Национальной Курортной Ассоциацией при поддержке и участии: Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, Управления делами Президента РФ, Российской академии наук, Министерства обороны РФ, Агентства стратегических инициатив, Министерства здравоохранения РФ, ФМБА России, Торгово-промышленной палаты РФ, Роскачества и других ведомств.