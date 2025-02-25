XXV фестиваль «Созвездие – Йолдызлык» будет посвящен юбилею Великой Победы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зональные этапы XXV открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык» стартуют 26 февраля, первый из них пройдет в Азнакаевском районе. В этом году все концерты фестиваля будут посвящены теме 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В 2025 году фестиваль вновь получил эгиду комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Для нас это признание фестиваля «Созвездие – Йолдызлык» на федеральном уровне. Фестиваль является круглогодичным проектом и дает возможность нашим подросткам самореализоваться в творческом направлении вне зависимости от места проживания и профессионального опыта. Участниками становятся молодые люди со всех районов республики. За все время через эту школу прошли почти 1,5 млн подростков. В этом году он будет посвящен Году защитника Отчества, объявленному в России и Татарстане, и юбилею Победы в Великой Отечественной войне», – заметил министр.

С участием артистов движения проводится огромное количество благотворительных концертов в школах, госпиталях, больницах и других социальных учреждениях. По мнению Садыкова, все это вносит вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Всего к этому сезону фестиваля готовится более 2,5 тыс. номеров, причем каждый коллектив должен представить минимум один номер, посвященный защитникам Отечества, добавил генеральный продюсер фестиваля, лауреат премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Будет проведено десять зональных этапов. Суперфиналы пройдут с 19 по 24 апреля. А главный гала-концерт пройдет в КРК «Пирамида» 30 апреля», – рассказал он.

На данный момент идут переговоры с главами районов и городов, чтобы педагоги лучших артистов смогли получить от муниципалитета квартиры. Уже достигнуты договоренности с главами двух районов – Спасского и Азнакаевсвого, добавил Туманов.

В свою очередь исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова заявила, что фестиваль является воспитательной школой для подростков. Это большой труд участников, родителей, педагогов-наставников и организаторов проекта.

Фестиваль «Созвездие – Йолдызлык» пройдет в 25-й раз. Уже выросли целые поколения людей, которые начинали свой творческий путь детьми, а теперь сами стали наставниками артистов.

«Педагоги «Созвездия – Йолдызлык» уникальны. Та забота, которая оказывается им каждый год, помогает развиваться и делать коллективы нашей республики лучше и лучше. Я сам вырос на этом фестивале. Впервые на нем я вышел на сцену в семь лет в составе танцевального коллектива, а в 17 лет основал свой, который теперь регулярно становится лауреатом», – рассказал заслуженный работник культуры РТ, художественный руководитель студии современного танца «Фристайл» Максим Апраксин из Альметьевска.

Фестиваль «Созвездие – Йолдызлык» проводится при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и отвечает целям национального проекта «Молодежь и дети».