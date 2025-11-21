ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря
ХХ Съезд муниципальных образований Татарстана состоится 18 декабря текущего, 2025 года. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании президиума Совета муниципальных образований РТ, сообщает пресс-служба организации.
В заседании президиума приняли участие председатель совета Экзам Губайдуллин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, представителей Государственного Совета РТ.
Съезд муниципалитетов Татарстана – одно из наиболее крупных и масштабных внутриполитических событий республики. В работе форума примут участие 1360 делегатов и приглашенных гостей.
Среди участников съезда будут главы 956 муниципальных образований, представители республиканских органов государственной власти, депутаты местных советов – участники специальной военной операции, ветераны местного самоуправления и руководители общественных организаций.
Постоянными участниками съезда являются Раис РТ Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, министры и руководители республиканских ведомств, депутаты Федерального Собрания РФ от Татарстана.