ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

Фото: пресс-служба Совета муниципальных образований РТ

ХХ Съезд муниципальных образований Татарстана состоится 18 декабря текущего, 2025 года. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании президиума Совета муниципальных образований РТ, сообщает пресс-служба организации.

Фото: пресс-служба Совета муниципальных образований РТ

В заседании президиума приняли участие председатель совета Экзам Губайдуллин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, представителей Государственного Совета РТ.

Съезд муниципалитетов Татарстана – одно из наиболее крупных и масштабных внутриполитических событий республики. В работе форума примут участие 1360 делегатов и приглашенных гостей.

Фото: пресс-служба Совета муниципальных образований РТ

Среди участников съезда будут главы 956 муниципальных образований, представители республиканских органов государственной власти, депутаты местных советов – участники специальной военной операции, ветераны местного самоуправления и руководители общественных организаций.

Постоянными участниками съезда являются Раис РТ Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, министры и руководители республиканских ведомств, депутаты Федерального Собрания РФ от Татарстана.