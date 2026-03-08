Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Руководство Украины в ситуации вокруг прекращения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» манипулирует властями стран Европы. Такое мнение высказал Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту информационной службы «Вестей» Павлу Зарубину.

«Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется „хвост виляет собакой“, а не наоборот», – заметил российский лидер, напоминая о зависимости украинских властей в условиях специальной военной операции от помощи со стороны европейских государств.

При этом Путин выразил уверенность, что в условия кризиса на рынке углеводородов из-за войны Соединенных Штатов и Израиля с Ираном страны Европы «пожинают сегодня то, что посеяли», поддержав насильственную смену власти на Украине в 2014 году.

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» остановились в конце января. На Украине прекращение транзита объяснили повреждением нефтепровода, но Венгрия и Словакия обвинили власти страны в энергетическом шантаже. Премьер-министры этих государств Виктор Орбан и Роберт Фицо сочли, что поставки не возобновляются по политическим причинам.