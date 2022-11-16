XVIII сессия Казгордумы состоится 22 ноября

В следующий вторник, 22 ноября, в Ратуше состоится 18-я сессия Казанской городской Думы IV созыва. Как сообщает пресс-служба мэрии, депутатам предстоит обсудить 23 вопроса.

В том числе депутаты обсудят внесение изменений в бюджет Казани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, изменения в Генеральном плане города, а также ряд изменений в Правилах землепользования и застройки, Правилах благоустройства.

Кроме того, депутаты рассмотрят изменения, предполагающиеся в ряде структурных подразделений исполкома, в том числе в районных администрациях, в Комитете земельных и имущественных отношений, в Управлении архитектуры и градостроительства.

Одной из тем повестки сессии станет развитие системы образования в Казани. Начало работы сессии запланировано на 10 часов утра.