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Спорт
29 декабря 2021  17:31
Арсений Каримов

Хвичу Кварацхелию признали лучшим футболистом Грузии в 2021 году

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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком года в Грузии второй год подряд, сообщили в пресс-службе казанского клуба.

В этом календарном году Хвича поучаствовал в 22 матчах в составе казанского «Рубина», в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. В составе национальной сборной Грузии игрок провел семь матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

На данный момент портал Transfermarkt оценивает грузинского полузащитника в 16 млн евро.

#Хвича Кварацхелия #фк рубин
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