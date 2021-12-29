Хвичу Кварацхелию признали лучшим футболистом Грузии в 2021 году

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком года в Грузии второй год подряд, сообщили в пресс-службе казанского клуба.

В этом календарном году Хвича поучаствовал в 22 матчах в составе казанского «Рубина», в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. В составе национальной сборной Грузии игрок провел семь матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

На данный момент портал Transfermarkt оценивает грузинского полузащитника в 16 млн евро.