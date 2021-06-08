Хвича Кварацхелия рассказал в какой команде он мечтает играть

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, который находится сейчас на родине в Грузии, подтвердил информацию о том, что переговоры по его трансферу из казанского клуба ведутся с несколькими европейскими клубами.

«На данном этапе я не могу подтвердить что-либо, но все находится в решающей фазе», – цитирует Кварацхелию сайт Sportall.ge.

По словам игрока, он мечтает играть в команде, которая большую игрового времени владеет мячом.

«Самое большое удовольствие получаю от просмотра испанской Ла Лиги. Здесь практически каждый клуб хорошо играет с мячом. Мечтаю играть за команду, которая почти всю игру проводит с мячом», – признался 20-летний футболист.

«Думаю, самое интересное будет работать с Юргеном Клоппом. Моя главная цель – выиграть Лигу чемпионов, и я сделаю для этого все возможное», – заявил Кварацхелия.

Контракт игрока с казанским клубом действует до лета 2024 года, а ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 18 млн евро.