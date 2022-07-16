Хвича Кварацхелия раскрыл причины своего отъезда из России

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия объяснил, почему принял решение покинуть Россию. Последним его клубом на территории РФ был казанский «Рубин».

«Не хочу отвечать на вопросы о политике и о том, что происходит. Почему покинул Россию? Я уехал в свою страну, чтобы двигаться вперед. Ушел, потому что у меня были свои причины», — заявил Кварацхелия на пресс-конференции, посвященной презентации игрока в итальянском клубе.

Хвича Кварацхелия еще по ходу прошлого сезона расторг контракт с «Рубином» и перешел в батумское «Динамо». Оттуда права на футболиста выкупил «Наполи».

«Рубин» по итогам прошлого сезона занял 15-е место в таблице Российской Премьер-лиги и вылетел в Первую лигу. Завтра казанцы на своем поле проведут первый матч в новом сезоне против московской «Родины». Начало встречи в 18:00.