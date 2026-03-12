news_header_top
Хвича Кварацхелия прокомментировал победу «ПСЖ» над «Челси»

Фото: psg.fr

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия прокомментировал вчерашнюю победу французского клуба над «Челси» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Матч прошёл успешно, мы играли до финального свистка и выполнили поставленную задачу. Разница в три мяча в этом матче важна для предстоящей встречи. Сейчас мы сосредоточены на следующей игре, решения ещё не приняты, и необходимо сохранять текущий темп. Мы удовлетворены результатом, но с завтрашнего дня переключимся на следующий матч. Командная работа была хорошей. При счёте 3:2 и 4:2 мы стремились улучшить результат. Мы отработали и атаку, и оборону — по всему полю. Для меня лично приятно, что смог внести вклад в победу. Дальше будем действовать в том же духе», — приводит слова Кварацхелии пресс-служба УЕФА.

«ПСЖ» является действующим обладателем Кубка Лиги чемпионов.

