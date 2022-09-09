Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Cерии А в августе

Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, ныне выступающий в составе итальянского «Наполи», был признан лучшим игроком чемпионата Италии в августе. Об этом сообщает пресс-служба Серии А.

В августе Кварацхелия, который дебютировал в чемпионате Италии, провел за «Наполи» четыре матча, в которых забил три гола и отдал один результативный пас.

На данный момент после пяти туров «Наполи» с 11 очками лидирует в серии «А». Кварацхелия вместе в форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем лидирует в споре бомбардиров с тремя голами. Сегодня неаполитанцы примут на своем поле «Специю».

Напомним, 21-летний грузин стал игроком «Наполи» этим летом, перейдя из батумского «Динамо».

В России Хвича известен по выступлениям за «Рубин» и столичный «Локомотив». Казанский клуб футболист покинул нынешней весной, воспользовавшись соответствующим правилом, введенным УЕФА.