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Ру Тат
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17 июня 2021  19:50

Хвича Кварацхелия присоединился к тренировочному сбору «Рубина» в Казани

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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия присоединился к тренировочному сбору казанского клуба, который стартовал на днях в столице Татарстана. Сегодня 20-летний грузинский полузащитник прилетел в Казань вместе со своим соотечественником Зурико Давиташвили, который прошедший сезон провел в волгоградском «Роторе» на правах аренды.

Напомним, что ранее различные источники сообщали и многочисленных переговорах агента игрока с европейскими клубами, однако до сих пор нет окончательного решения о том, в какой команде Кварацхелия начнет этот сезон.

#ФК Рубин #зурико давиташвили #Хвича Кварацхелия
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