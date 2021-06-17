Хвича Кварацхелия присоединился к тренировочному сбору «Рубина» в Казани

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия присоединился к тренировочному сбору казанского клуба, который стартовал на днях в столице Татарстана. Сегодня 20-летний грузинский полузащитник прилетел в Казань вместе со своим соотечественником Зурико Давиташвили, который прошедший сезон провел в волгоградском «Роторе» на правах аренды.

Напомним, что ранее различные источники сообщали и многочисленных переговорах агента игрока с европейскими клубами, однако до сих пор нет окончательного решения о том, в какой команде Кварацхелия начнет этот сезон.