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Спорт
15 августа 2022  22:56
Артур Халилуллов

Хвича Кварацхелия отличился голом и передачей в первой игре за «Наполи»

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Полузащитник сборной Грузии и итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол и отдал результативную передачу в первой игре за новый клуб.

Бывший игрок казанского «Рубина» поучаствовал в крупной победе (5:2) Наполи» в гостевом поединке с «Вероной».

Следующий матч чемпионата «Наполи» проведет против команды «Монца».

В России футболист сделал себе имя, играя за казанский «Рубин» в течение трех сезонов. Хвича забил 9 голов в 69-ти матчах за клуб из Татарстана.

Этой весной Кварацхелия приостановил действие контракта с командой Леонида Слуцкого и перешел в грузинский клуб «Динамо» из Батуми.

#Хвича Кварацхелия #футбол #Рубин
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