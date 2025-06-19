«Хватит сидеть на диване»: Гроза рассказал о том, почему пошел на СВО из Татарстана

Чем руководствуются мужчины, уходя на СВО? Почему жители разных регионов России предпочитают подписывать контракт с Министерством обороны РФ в Татарстане? Ответы на эти и другие вопросы, а также информация по выплатам и льготам бойцам СВО – в материале «Татар-информа».





Боец с позывным Гроза недавно заключил контракт с Министерством обороны РФ

Фото предоставлено пунктом отбора на военную службу по контракту Военкомата РТ

«Не могу и не хочу больше смотреть, как беспилотники летают над Россией»

Боец с позывным Гроза недавно заключил контракт с Министерством обороны РФ и сейчас служит на Донецком направлении. Мы познакомились с ним во время отправки и теперь держим связь. Тогда боец рассказал, что его решение пойти на СВО было взвешенным и окончательным. Семье было нелегко принять это, но и жена, и родители в итоге поддержали.

«В какой-то момент я решил, что хватит сидеть на диване и обсуждать новости о том, как там, на СВО. Не могу и не хочу больше смотреть, как гибнут ребята и как беспилотники летают над Россией», – рассказал Гроза.

Гроза родом из Башкирии, но заключать контракт приехал в Казань. Как рассказал боец, условия для новобранцев СВО в Татарстане лучше, чем в других регионах.

Информацию он нашел в интернете, созвонился и приехал. Дорогу ему оплатили, быстро прошел медкомиссию, получил обмундирование и прошел пятидневное обучение. Выплата составила 2,5 миллиона рублей.

«Не ради денег я пошел, деньги не главное для меня. Но пока меня нет, они пригодятся моей семье», – поделился Гроза.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Каждому подписавшему контракт выделяется комплект экипировки стоимостью в 40 тысяч рублей»

Татарстан действительно привлекает желающих из других регионов страны подписать контракт на службу в зоне СВО. Во время одной из отправок заключивших контракт к местам боевого слаживания мы пообщались с жителями Дальнего Востока, Москвы, Дагестана, Марий Эл.

Почему коренные жители других республик приезжают заключать контракт в Казань? Этот вопрос мы задали сотрудникам пункта отбора.

«В Республике Татарстан одни из самых высоких выплат гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации. Сейчас сумма единовременной финансовой поддержки составляет 2,5 миллиона рублей. Ее военнослужащие получают сразу же после подписания контракта», – объяснил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Андрей Козлов.

По его словам, Татарстан не просто держит высокую планку в предоставлении наиболее выходных условий для бойцов СВО, но и в стабильности – все меры поддержки, включая финансовые, военнослужащие получают в полном объеме. Это мощная поддержка для бойцов и их семей.

Андрей Козлов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Каждому подписавшему контракт выделяется комплект экипировки "Защитник", который стоит порядка 40 тысяч рублей, – это аналог штатного военного обмундирования. Предусмотрена также начальная военная подготовка, которая идет около пяти дней. Особое внимание уделяется тактической, военной медицинской подготовке и навыкам управления беспилотным летательным аппаратом», – рассказал Андрей Козлов.

«Если человек брал кредит, то выплаты по нему замораживаются на время службы»

Именно поэтому уходить на защиту Родины именно из Татарстана хотят многие, считает он. Патриоты едут в республику со всей страны. Они так же, как коренные татарстанцы, получают единовременную выплату 2,5 миллиона рублей и могут рассчитывать на все виды поддержки.

Замначальника пункта отбора на военную службу Игорь Булега объяснил, что в соответствии с Федеральным законом №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ в зоне проведения специальной военной операции «исполнительное производство по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруги списывается на сумму до 10 млн рублей».

Игорь Булега Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если человек брал кредит, то он приостанавливается, замораживается на время службы. Если человек из другой области или района, то ему купят билет до Казани, привезут, разместят, организуют питание, проживание, проведут все мероприятия отбора, медкомиссию и централизованно направят в воинскую часть», – рассказал Игорь Булега.

Держать высокий уровень выплат, помогать военнослужащим и членам их семей – дело чести для республики. Об этом неоднократно говорил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Татарстан поддерживает своих бойцов и после их возвращения с СВО. В 2025 году стартовала программа «Батырлар. Герои Татарстана». Это возможность для ветеранов СВО реализовать себя в мирной жизни.

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