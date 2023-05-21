«Хватит на всех»: Фальков ответил на вопрос о доступности бюджетных мест в вузах России

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заверил, что бюджетных мест хватит всем, кто сдаст экзамены на необходимые баллы. Их количества достаточно даже с учетом льготников.

«Я могу всех успокоить и гарантировать, что бюджетных мест хватит на всех. С учетом беспрецедентного количества бюджетных мест — 626 тыс.», — рассказал он в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Фальков отметил, что льготы, которые предоставляются участникам СВО и их детям вполне объективны и заслуженны. Однако по итогам прошлого года таким преимуществом воспользовалось менее 2 тыс. человек.