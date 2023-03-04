Хватит на все районы: Татпотребсоюз бесплатно раздаст сельчанам семян на 20 млн рублей

Ренат Бикбов: «Семена мы раздаем бесплатно. 30% полученного урожая мы выкупаем, и эта продукция потом реализуется через систему Татпотребсоюза»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

– Ринат Робертович, действительно ли в Татарстане жителям деревень бесплатно раздают семена?

– При поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова такая программа у нас существует с 2016 года. Семена мы раздаем бесплатно, у нас налажена обратная связь с населением. 30 процентов полученного урожая мы выкупаем у производителей, и эта продукция потом реализуется через систему Татпотребсоюза. В каждом районе есть райпо, кооперативы. Урожай сельчане привозят в эти организации. Еще весной, раздавая семенной материал, мы заключаем трехсторонний договор.

– Какой объем семян в этом году планируется раздать?

– В прошлом году на эти цели из бюджета республики было выделено 10 млн рублей. Мы раздали 28 тонн семян лука, по 600 кг семян столовой свеклы и моркови. Поскольку цены растут, мы написали письмо и попросили 20 млн рублей, и Рустам Минниханов на нынешний сезон утвердил эту сумму. Сейчас мы связываемся с производителями семян, чтобы обеспечить сельчан в рамках программы. Часть семенного материала планируем получить из Голландии, уже есть договоренность с одной фирмой. С увеличением бюджета объем семян тоже вырастет. Планируем закупить 33 тонны семян лука, свеклу и морковь тоже довели до 1 тонны. Также в мае собираемся раздать рассаду капусты, которая производится у нас в Татарстане. Их поставляет хозяйство «Нармонка» в Лаишевском районе и кооператив в Альметьевском районе. Челнинский регион – Альметьевский район, районы близ Казани будут выращивать лаишевскую капусту.

«В мае собираемся раздать рассаду капусты, которая производится у нас в Татарстане» Фото: © «Татар-информ»

– Сложно найти производителей семян в ближайших к Татарстану регионах?

– Есть производители в Чувашии. Но мы в первую очередь выявляем всхожесть семян, качество очень важно. Во-вторых, в близлежащих регионах пока нет организаций, способных производить семена в необходимых нам объемах.

– Когда семена начнут поступать в села?

– В прошлом году мы привезли в марте. В этом году также планируем в этих числах.

– Любой житель села может рассчитывать на такую поддержку или есть какое-либо распределение по социальным группам?

– Семян хватит на все 43 района республики. Раздаем по районам на основе поступивших заявок.

– Как сельскому жителю подать такую заявку?

– Главы сельских поселений, райпо, исполкомы – все они в курсе этой программы. Заявлений писать не надо, просто надо быть с ними на связи. Если кто-то, прочитав это интервью, захочет получить семена, то уже сейчас может донести о своем желании в администрацию сельского поселения. Напомню, что 30 процентов полученного урожая придется сдать. Эти овощи будут реализованы на городских ярмарках. Хочется еще раз подчеркнуть, что продукцию мы не просто собираем, мы ее покупаем у населения.

– Раздаете бесплатно, покупаете за деньги: какова тогда цель этой программы?

– К сожалению, сейчас в деревнях довольно много пустующих земель. Некоторые сельчане выращивают овощи на таких участках. Также эта программа полезна в плане приобщения детей к труду, потому что она помогает семьям, которые не имеют финансовых возможностей купить семена. Эта программа работает только в нашей республике, нигде в других регионах такой поддержки нет.

«30 процентов полученного урожая придется сдать. Эти овощи будут реализованы на городских ярмарках» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Куда и как сельчане осенью сдают полученный урожай?

– Практически в каждом районе есть заготконторы. В районах близ Казани, где нет общества потребителей, – в Зеленодольске, на Высокой Горе – образовались кооперативы. Этим занимаются данные организации.

– Где можно получить подробную информацию о программе?

– Я рекомендую заглядывать на сайт Татпотребсоюза, там есть исчерпывающая информация. Также у нас есть свой канал в Телеграме.

– Ренат Робертович, насколько эффективна эта программа? Какие результаты она приносит?

– В 2022 году было собрано более 5 тысяч тонн овощей. Из них более 1 400 тонн были реализованы через ярмарки. Также в прошлом году у населения собрали 6 700 килограммов картофеля. Планируем в этом году получить урожай не меньших объемов. Конечно, при благоприятных погодных условиях.

– Но бывало ли так, что, бесплатно раздав семена, уходили в минус?

– Бывают разные ситуации. Во многих случаях Общество потребителей Татарстана выполняет в республике социальную миссию. Где-то, возможно, уходишь в минус, где-то – в плюс. Мы обслуживаем разные мероприятия, выезжаем с торговлей. Получается некий баланс.

«Программа в первую очередь рассчитана на сельского жителя» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Вопрос из Нижнекамского района: «Каждый год раздают семена, но только семьям с низким доходом. Мы считаемся многодетной семьей, но еще ни разу не воспользовались такой поддержкой». Уточним: программа рассчитана только на льготные категории населения или этот вопрос решают районные и сельские власти?

– На первом плане подразумеваются многодетные семьи. В этом году семян будет больше, думаю, хватит всем.

– Садоводы в Казани могут получить эти семена?

– Программа в первую очередь рассчитана на сельского жителя. Если даже удвоим, утроим сумму, все население республики обеспечить не получится. Недовольные всегда будут.

– Ренат Робертович, вы несколько раз упомянули райпо – районные потребительские общества. В советское время магазины райпо были практически в каждой деревне. Насколько хорошо сейчас сохранилась эта система? Чем занимаются эти организации?

– Действительно, сегодня в республике райпо в их классическом виде сохранились единицы. Несмотря на это, в ближайших к Казани районах открылись новые кооперативы. Они все с нами в одной системе, работают на основе соглашения. Деятельность ведут по той же схеме, что и раньше: например, есть заготконторы, они собирают шкуры животных, мясо, лекарственные травы у населения.

– Помню, раньше житель села мог сдать овечью шкуру в райпо. Сейчас это возможно? Сельчане говорят, что шкуры теперь даже бесплатно никто не хочет брать…

– У нас со сбором и реализацией овечьих шкур имеется большая проблема. Несмотря на то что собирать их невыгодно, заготконторы продолжают это делать, например, сейчас шкуру сдать можно. В Казани самый крупный скупщик шкур животных – это компания «Русская кожа». Собранные нами шкуры мы сдаем им. Конечно, им тоже невыгодно увозить в малых объемах. Они забирают по 5 тонн. Пять тысяч тонн могут собрать и два района. Особенно после Курбан-байрама проблема, куда сдавать овечьи шкуры, снова возникает. Мы стараемся решить этот вопрос, однако он остается острым.

«Желающие и сейчас могут сдавать лекарственные в райпо» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Раньше у населения собирали березовые почки, душицу, другие лекарственные травы. Сейчас эта работа продолжается?

– Конечно, желающие и сейчас могут сдавать такую продукцию в райпо. В селе Сокуры в Лаишевском районе есть ССПК «Заготовитель». Они изготавливают различные чаи с использованием трав, которые через нас получают от населения. Каждый год весной мы заключаем договора с Министерством образования. Ученики тоже занимаются этой работой. Летом они вот таким образом зарабатывают. Сейчас вот конец февраля – начало марта, сезон сбора березовых почек. Мы выпустили специальную брошюру по выращиванию, сбору и порядку сушения лекарственных трав.

– Сколько денег можно сегодня получить за 1 кг березовых почек?

– Закупочная цена на березовые почки – 600 рублей, сосновые почки – 240 рублей за килограмм.

– Если у людей весной остаются заготовленные ими для себя лекарственные травы, они могут их сдать?

– Конечно. Их измельчают и применяют в изготовлении чая с разными добавками.

– Ренат Робертович, что еще вы хотели бы донести до наших читателей?

– На прошлой неделе у нас прошло отчетно-выборное собрание. В нем приняли участие гости из Москвы, а также министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, главы районов. Они своими глазами увидели, в каком здании мы сидим, чем занимаемся. Мы сейчас двигаемся вперед, встаем на ноги. В производстве печем хлеб, другие кондитерские изделия. Также в этом году планируем в Казани запустить цех по производству макаронных изделий.

Автор: Чулпан Шакирова, intertat.tatar; перевод с татарского