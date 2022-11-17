«Хватайте гитару и вперед!»: «Волга-Волга» и молодые музыканты Казани выступили вместе

В студии казанской группы «Волга-Волга», которая в этом году отмечает свое 25-летие, состоялся необычный концерт-квартирник. Событие объединило рок-музыкантов разных поколений, а также начинающих солистов, блогеров и журналистов.

«Мы возникли в девяностые в каморке и на сегодняшний день являемся связующим звеном между советской эпохой и новой. В Казани всегда появлялись творческие коллективы, успешные группы, которые вдохновляли юных исполнителей на творчество» — заявил художественный руководитель и солист ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев.

Музыкант выразил надежду, что и сейчас их группа также вдохновляет молодежь на творческий поиск. «К сожалению, рок-н-ролльные группы в Татарстане продвигаются тяжело, многие и по сей день не воспринимают этот музыкальный жанр», — констатировал он.

Салакаев объяснил, как возникла идея провести квартирник: «Поразмышлял и понял, что нужно сделать концерт, куда придет выступить не только „Волга-Волга“, но и новые и старые коллективы Казани». По его мнению, концерт поможет музыкантам и слушателям объединиться, поделиться своими идеями, а также поразмышлять о будущем рок-индустрии. «Самое главное делать свое дело, раскрывать в себе творчество и обретать слушателей», — добавил он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Перед собравшимися выступили такие группы, как «Холи», объединяющая юных вокалистов «Воздушная КуКуРуЗа», «Дом Кукол», Frend и «КуЛай». Также некоторые из музыкантов рассказали, как сложилась судьба представителей казанской рок-сцены и что сейчас происходит в индустрии.

Первой на сцене появилась легендарная рок-группа «Холи». Ее лидер — ветеран казанской рок-сцены Максим Журавлев напомнил, что коллектив фактически перестал существовать около 30 лет назад, а сам он уже долгие годы возглавляет новую группу «Макс и Ко». Отдельно музыкант остановился на позднесоветском феномене квартирников, которые не были полноценными концертами. «Это были уютные домашние выступления, проходившие в основном в студенческих общежитиях», — добавил он.

Группа исполнила песню «Мне нужен врач». По словам Журавлева, эта композиция была выбрана для концерта не случайно. В свое время песня привлекла внимание прессы, но негативная реакция СМИ лишь увеличила популярность группы среди молодых казанцев.

«Я до сих пор помню эти строчки: „Что хотят сказать эти размалеванные юнцы из группы „Холи“, когда кричат „Мне нужен врач? “ Им самим нужен врач“», — заметил рокер. При этом он подчеркнул: «Всё это делалось ради музыки, мы не хотели никакого протеста. Старались дарить радость и добро другим.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Следом на сцене появилась команда «Воздушная КуКуРуЗа», созданная воспитанниками казанской Школы рока The Road в 2017 году. Сейчас это уже известная группа с активной концертной и фестивальной жизнью. Ребята гордятся победами на конкурсах, творческими коллаборациями и, разумеется, песнями.

Директор Школы рока Айрат Яруллин рассказал, как обстоят дела с музыкальной индустрией среди подрастающего поколения. «Музыкальные дети, которые чувствуют, что это их сфера, сами приходят к нам. Они ищут то, чего не могут найти в обычной музыкальной школе. Там ведь скрипка, фортепиано, а им хочется „драйва“. Они смотрят в прошлое, на своих родителей, и задаются вопросом: „А разве мы не сможем на электрогитаре сыграть?“ Солисты нашей группы вступили в нее, когда им было буквально пять-шесть лет. Сейчас они развивают и продвигают свою музыку», — объяснил он.

В свою очередь Антон Салакаев в амплуа основателя нижнекамского фестиваля «Волга-Волга» поведал, как он ищет молодые таланты. По его словам, приходит достаточно много заявок от начинающих рок-групп. «Летом к нам пришло 30 заявок со всего Татарстана. Это достаточно большое количество», — подчеркнул он.

Салакаев также сказал, что планирует перевезти следующий фестиваль из привычного Нижнекамска в другой город республики. «Таким способом мы продлим наш фестиваль до двух дней, сделаем его масштабней. А это позволит зрителям увидеть больше молодых коллективов, которые мы постараемся объединить», — резюмировал он.

В завершении концерта для зрителей выступил сам коллектив «Волга-Волга» с песней «Журавлики» и премьерой нового романса «Волга и Кама» в сольном исполнении Антона Салакаева. «Мы полны сил и желания выпускать хорошую музыку», — заключил художественный руководитель ВИА.