«Хвалят и критикуют»: Дмитрий Ячанов оценил шансы «Ак Барса» на Кубок Гагарина

Бывший голкипер «Ак Барса», известный тренер хоккейных вратарей Дмитрий Ячанов поделился мнением с корреспондентом «Татар-информа» о шансах команды Олега Знарка на Кубок Гагарина в новом сезоне.

Сейчас Дмитрий Ячанов является тренером вратарей команды ВХЛ «СКА-Нева». Напомним, что Дмитрий Ячанов является чемпионом России 1998 года в составе «Ак Барса».

«Вопросов много. Когда собирается такая именитая и возрастная команда, не будем ее сравнивать с составом образца 2004-2005 годов, в котором были одни инженеры без рабочих. Здесь другая ситуация. Собрались и работяги, и звезды.

Да и в штабе команды, помимо главного тренера Олега Знарка, нельзя не отметить его советника - Зинэтулу Билялетдинова (на самом деле является советником исполнительного директора клуба, – прим. Т-и). У них уже был определенный опыт взаимодействия.

Думаю, что будет очень интересно. Сезон для «Ак Барса» точно будет не проходным. Равнодушных к происходящему в «Ак Барсе» нет. Кто-то хвалит, кто-то критикует. Сезон может получиться, но все станет понятным только весной. По процентам 50 на 50», - заявил Ячанов нашему изданию.

В летнее межсезонье «Ак Барс» отметился подписанием контрактов с целой серией звезд КХЛ. Среди них Александр Радулов, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Василий Токранов и другие.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Дмитрием Ячановым.