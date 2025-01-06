«Хвалит себя, раздает советы, выманивает деньги – бегите»: о том, как выбрать психолога

Психологи, психотерапевты и психиатры признают, что появилось много шарлатанов, которые сегодня за деньги обещают поправить ментальное здоровье человека. «Татар-информ» поговорил с врачами о том, как не нарваться на дилетантов, как понять, что специалист «твой», и почему работу с психикой можно доверить только профессионалам.





Лилия Зайцева: «Опасность в том, что психика очень хрупкая»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Прошли недельные курсы и уже называют себя психологами, начинают практиковать»

Начало года – время для чего-то нового, как вариант – время вспомнить про то, что долго откладывали. Удобное время, чтобы заняться своим здоровьем, например начать психотерапию.

«Важно заниматься ментальным здоровьем, периодически справляться о его состоянии, заниматься профилактикой негативных состояний либо проходить курс лечения», – уверена заведующая психологической лабораторией Республиканского клинического наркодиспансера, клинический психолог Лилия Зайцева.

По мнению психолога, если желание найти специалиста появилось, в первую очередь надо обратить внимание на его образование. По ее мнению, оно должно быть именно медицинским.

«Есть люди, которые называют себя специалистами, прочитав пару книжечек» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В процессе получения высшего психологического образования формируется клиническое мышление. К сожалению, есть люди, которые называют себя специалистами, прочитав пару книжечек. Прошли недельные курсы и уже называют себя психологами и начинают практиковать. Но опасность в том, что психика очень хрупкая», – подчеркнула психолог.

Не стоит стесняться задать вопрос специалисту о его образовании. Сегодня много разных практик: астрология, метафорические карты, нумерология, таро и много чего еще. И практически каждый из таких мистических специалистов считает себя психологом.

«На мой взгляд, здесь нужно придерживаться двух основных позиций: кто принимает и где принимает. На первый вопрос можно найти ответ в интернете, там важно взглянуть на квалификационные характеристики специалиста. Узнать, какое учебное заведение он окончил, хорошая ли репутация у вуза, аккредитован ли он, есть ли лицензия на образовательную деятельность. Лучше выбирать известные университеты, не частные учреждения, не онлайн-курсы», – рассказала «Татар-информу» заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева, врач психиатр-психотерапевт Ольга Башмакова.

По словам психиатра, лучше выбирать специалиста с большим стажем работы. Если специалист принимает в частном медицинском центре, важно узнать, есть ли у этой организации сертификаты и лицензии.

Ольга Башмакова: «Выбирать лучше специалиста, с которым можно пообщаться очно» Фото: © «Татар-информ»

Почему лучше видеться вживую, а не встречаться онлайн?

Многие специалисты, которые себя называют психологами и психотерапевтами, сегодня консультируют онлайн. С одной стороны, онлайн заниматься для клиента проще – не надо тратить время и силы на дорогу до психотерапевта. Однако в интернете легко нарваться на псевдоспециалиста, проще говоря, мошенника, цель которого – вытрясти как можно больше денег из человека, которому нужна помощь.

«Первые встречи лучше планировать офлайн. Выбирать лучше специалиста, с которым можно пообщаться очно. Помимо того что пациент рассказывает, колоссальная роль принадлежит анализу его невербального поведения: как пациент входит в кабинет, садится перед врачом, как он разговаривает, как выглядит, – это все очень важно, поскольку несет информацию», – посоветовала психиатр.

Ольга Башмакова уверена, если выбирать между психологом, психотерапевтом и психиатром, то первый визит лучше запланировать к психотерапевту – он сможет оценить, насколько серьезна проблема, и направить либо за серьезной терапией к психиатру, либо к психологу.

Психолог – это не тот, кто учит жить Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

От какого «специалиста» надо бежать?

Главное правило – специалист по работе с ментальным здоровьем никогда не дает клиенту никаких советов. Психолог – это не тот, кто учит жить. Это проводник, который в процессе работы с человеком внимательно выслушивает его и обращает его внимание на те моменты, которые нуждаются в какой-либо коррекции.

«Профессор в университете на курсе введения в профессию говорил: в идеале психолог должен вести себя так, чтобы, вернувшись домой, человек не мог вспомнить, как выглядел специалист», – отметила Лилия Зайцева.

Ольга Башмакова добавила: стоит насторожиться, если специалист начинает сеанс с восхваления себя, а не с того, что выслушивает пациента и выясняет, что привело его в кабинет психолога или психотерапевта.

Насторожить должны и слова: «Я всем помогаю», «У меня все выздоравливают», «Даю 90-процентную гарантию успеха», «За два сеанса я решу все ваши проблемы», – так не бывает, говорит врач.

Если у человека появилось стойкое ощущение того, что улучшение как будто есть, но специалист будто выманивает деньги, то от такого психолога нужно бежать.

«Специалист не должен осуждать пациента, говорить, что пациент не прав, ведь специалист в области психического здоровья не является ни судьей, ни прокурором. Его призвание, задача – помочь обратившемуся за помощью. Но ни в коем случае не судить его. Если пациенту не стало легче, то грош цена такому специалисту», – подчеркнула Ольга Башмакова.

Человеку с психологом должно быть комфортно. Обычно тридцати минут хватает, чтобы понять, установился контакт или нет Фото: © «Татар-информ»

Как понять, что специалист «не твой»?

Во время общения иногда понимаешь, что даже самый идеальный специалист с лучшим образованием может не подходить. По словам Ольги Башмаковой, осознание того, что этот специалист не ваш, нормально. Человеку должно быть комфортно.

«Если после визита к такому специалисту ничего не изменилось либо вы чувствуете, что не хотите идти повторно и общаться с ним, или чувствуете какое-то неосознанное внутреннее напряжение при коммуникации, то идти к нему не стоит. Нужно поискать себе специалиста, которому вы будете доверять. Если есть элемент тревоги, напряжения в разговоре, успеха в лечебном процессе не будет», – подчеркнула психиатр.

Психолог РКНД Лилия Зайцева добавила, что у многих действительно хороших специалистов есть бесплатные пробные недлинные сессии, где происходит знакомство. Чтобы клиент понял, его ли это специалист. Обычно тридцати минут хватает, чтобы понять, установился контакт или нет.

Если после визита к специалисту ничего не изменилось либо вы чувствуете, что не хотите общаться с ним, то идти к нему не стоит Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости

«Нашел психолога в интернете и начал во всем винить родителей»

К сожалению, после некорректной психологической помощи некоторые становятся уже клиентами психиатров.

Ольга Башмакова вспомнила случай из практики: студент четвертого курса технического вуза, который с юности отмечал в себе тревожные черты, всегда был сомневающимся, мнительным. После легкой формы коронавируса его организм был ослаблен и вирусом, и стрессом перед экзаменами. Он начал замечать, что настроение плохое, работоспособность снижена, спал он тоже плохо. Потом появилась тревожность, которая усиливалась к вечеру.

Молодой человек начал копаться в себе, искать причины. Решил найти себе психолога в интернете.

Прошел 4-5 онлайн-сессий, у найденного специалиста, к слову, медицинского образования не было. Они начали копаться в детстве и в родителях. В итоге вместо облегчения, снижения тревоги, нормализации сна у молодого человека усилилось обвинение родителей, что все его сложности от неправильного воспитания. Он получил убеждение, что в происходящем с ним виноваты его родители. Ольга Башмакова подчеркнула: парню повезло, что это его мнение не укоренилось.

Он попал в РКПБ, от госпитализации в отделение неврозов отказался, ходил на лечение амбулаторно. Психиатры ему выписали легкий курс антидепрессантов, ноотропные препараты с противотревожным эффектом. Благодаря лекарствам и нормализации режима работы и отдыха пациенту через полтора месяца стало легче, у него выровнялось настроение, улучшился сон, тревожность сильно снизилась.

Он продолжил учебу в вузе, стал более оптимистичным и пообещал своим врачам, что больше с психологами из интернета заниматься не будет.

Пациентка не осознавала, что у нее настоящее заболевание – депрессия. А коучи трактовали симптомы ее заболевания как слабость Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пошла к коучу, после пыталась покончить с собой

Психолог Лилия Зайцева рассказала, как к ней поступила девушка после попытки суицида. До этого она обращалась к людям, которые оказывают околопсихологические услуги, – к коучам. Она была заядлой любительницей тренингов личностного роста.

Как оказалось, пациентка не осознавала, что у нее настоящее заболевание – депрессия.

А коучи трактовали симптомы ее заболевания как слабость. Ей давали задания, она их выполняла, но вместе с этим депрессия только усиливалась, становилась все глубже и глубже.

«В результате состояние стало настолько тяжелым, что она предприняла попытку свести счеты с жизнью. Поступив к нам, она прошла курс лечения. Позже собрали консилиум, пригласили психиатров и перевели ее в психиатрическую больницу. Этого можно было избежать, если бы она изначально попала в руки к профессионалу», – отметила психолог.

Встреча психолога и клиента не должна быть похожа на встречу двух подружек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В первую очередь специалист должен быть в ладу с самим собой

Человек сегодня живет в мире среди огромных потоков информации, стресс сопровождает нас каждый день. Поэтому если вы почувствовали, что находитесь в психологическом тупике, или у вас есть ощущение, что 24 часов в сутках вам недостаточно, то необходимо выбрать себе специалиста, который поможет вам восстановить ментальное здоровье.

Психологи называют это тестированием реальности – пообщаться со специалистом и проверить, в правильном ли направлении вы движетесь. Даже если вам кажется, что проблем нет, врачи советуют раз в год посещать психолога для профилактики – провести диагностику и убедиться, что все действительно в порядке.

«Если у человека, который называет себя психологом и занимается практикой, не проработаны свои моменты, например не складываются отношения в семье или есть внутриличностные конфликты, и во время общения он озвучивает именно эти темы, то в этом случае встреча психолога и клиента будет похожа на встречу двух подружек. Субординация стирается напрочь. Обязательное условие для психолога, чтобы быть эффективным специалистом, – прохождение личной терапии. Однако не все практикующие специалисты соблюдают это правило», – отметила Лилия Зайцева.