«Хуже, чем в прошлом году, уже не будет»: авторынок России со дна вытащит Китай

Продажи легковых автомашин снизились вдвое в прошлом году после ухода иностранных производителей и сбоя с поставками комплектующих. Освободившуюся нишу заполняют китайские машины, на которые уже приходится почти 40% продаж. В какую сторону поедет авторынок России в 2023 году – в обзоре «Татар-информа».

По оптимистичным прогнозам, рынок автомобилей в этом году вырастет до 780 тыс. автомобилей

Фото: © «Татар-информ»

Ни один сегмент не показал рост

Прошедший год был для авторынка провальным. Продажи всех транспортных средств в России сократились на 55% по сравнению с 2021 годом, причем ни один сегмент не показал рост, сообщил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов на конференции, которую организовала компания.

Больше всего – на 59% – упали продажи легковых автомобилей, меньше всего – автобусов, 7%. В сегменте грузовых автомобилей реализация снизилась на 16%, легкого коммерческого транспорта – на 48%.





В целом в прошлом году на российском рынке было продано 626 тыс. автомобилей легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта – 75 тыс., грузовиков продали 84,2 тыс., а автобусов – 12,9 тыс. единиц.

«Мы видим – то, что меньше всего зависело от покупательной способности, претерпело наименьшее снижение», – отметил директор «Автостата» Сергей Целиков.





Около 20% всех новых автомобилей приобрели юридические лица и остальные 80% – физлица. «Доля по юридическим лицам в этом году выросла из-за необходимости обновления таксопарков и каршеринга», – сообщил он.

Всего в России в прошлом году число производителей легковых машин снизилось с 39 до 17. В нашей стране было выпущено лишь 448 тыс. легковушек – на 66% меньше, чем в 2021 году.

В топ-5 популярных моделей вошли две китайские

В легковом сегменте приоритет остался за отечественным производителем – 28% от всех продаж пришлось на автомобили LADА, еще 10,5% – автомобили Kia и 8,6% – на Hyundai, по 6,5% – на Renault и Cherry.

К декабрю доля российских и китайских марок сравнялась – каждый занял долю в 37% от рынка.





«В течение года доля российских автомобилей доходила до 40%. Это связанно с моментами, когда у китайских поставщиков возникали логистические проблемы. Однако, доля китайских производителей в декабре выросла до 37% хотя, по некоторым месяцам не достигала и 30%», – заметил Удалов.

Самыми популярными моделями автомобилей среди новых легковых автомобилей стали: Lada Granta, Cherry Tiggo 7 pro, Niva Travel, Nive Legend и Geely Coolray.

Средняя цена новой легковушки в прошлом году достигла 2,3 млн рублей – это на 17% больше, чем годом ранее. В денежном выражении рынок упал так же в 2 раза – 1,5 трлн рублей.





«Люди готовы покупать автомобили без гарантии из-за границы»

Импортировано в Россию было 29% автомобилей, еще 12% пришлось на условный, как обозначили организаторы «параллельный импорт».

«Одной из самых интересных тем в прошлом году был “параллельный импорт”: люди готовы покупать автомобили без гарантии и привозить их из-за границы через посредников», – констатировала руководитель отдела маркетинга компании Татьяна Малыгина.

Всего в прошлом году в Россию импортировали 192 тыс. новых легковых авто, причем 28% из них пришлось на физлица и 72% – на юридические лица, в то время как в 2021 на физические лица приходилось всего 2% от импортируемых новых авто.

«Наибольшее количество поступает конечно же из Китая – 64%. На втором месте Казахстан – 18,4%, и 3,8% – Беларусь», – добавил Удалов.

Поступление новых автомобилей из за границы снизилось на 19%, а вот число ввозимых иномарок с пробегом выросло почти вдвое – до 260 тыс.

Машины с пробегом чаще всего импортируют из Японии – 62,4%, Беларуси – 14,1% и Кореи –7,2%. «Причем если раньше доля автомобилей из Японии была порядка 90%, то сейчас мы наблюдаем снижение», – отметил аналитик.

Всего в 2022 году в России было куплено 4,9 млн подержанных легковушек Фото: © «Татар-информ»

Объем рынка подержанных авто втрое больше, чем новых

«Рынок машин с пробегом в любые кризисы остается более стабильным, чем рынок новых авто. Этот год еще раз подтвердил эти слова», – заявил Сергей Удалов переходя к вторичному рынку легковых машин.

Всего в 2022 году в России было куплено 4,9 млн подержанных легковушек, что на 19% меньше чем годом ранее. «Если в предыдущие годы объемы рынков новых автомобилей и подержанных был примерно на одном уровне, то в прошлом году разница составила почти 3 раза», – отметил эксперт.

Средняя цена на вторичном рынке составила 900 тыс. рублей, а общая сумма всех сделок купли-продажи – 4,3 трлн рублей.

Продажи электромобилей выросли на треть

«Продажи электромобилей выросли на 33% и составили 3 тыс. единиц. Причем это все “чистые” машины, без гибридов и прочих», – сообщил Удалов.

Сергей Целиков добавил, что этот рынок будет и дальше расти, несмотря на кризисы, однако существует вероятность того, что этот вид транспорта может «загнуться».

«По "электричкам" все будет зависеть от Evolute и Москвича. Если машины будут востребованны, то продажи увеличатся на тысячи единиц, а если "забуксуют", то рост тоже будет, но небольшим», – считает директор «Автостата».

Рынок электромобилей будет и дальше расти, несмотря на кризисы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он отметил что при одинаковых конструкциях машин, электропривод увеличивает стоимость транспорта почти на 70%. Однако разницу помогает, хоть и не полностью, компенсировать субсидия на покупку такого авто.

«Стоит учитывать, что при низких температурах запас аккумулятора падает почти в два раза. Поэтому рынок “электричек” будет расти только при субсидировании покупки таких авто», – добавил Целиков.

Отметим, что в Топ-5 электромобилей по популярности в России в 2022 году вошли: Tesla, Porsche, Audi, Nissan и Jaguar.

Эксперты склоняются к оптимистичному прогнозу на 2023 год

Переходя к прогнозам на 2023 год Сергей Удалов озвучил три наиболее реальных варианта: оптимистичный, базовый и пессимистичный.

Продажи всех транспортных средств в России сократились на 55% по сравнению с 2021 годом Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По оптимистичным прогнозам, рынок автомобилей в этом году вырастет до 780 тыс. автомобилей, по базовым останется примерно на уровне прошлого года – 650 тыс., а по пессимистичным снизится до 550 тыс. единиц.

«Я считаю, что мой прогноз сверхоптимистичный. Я верю в то, что хуже, чем в прошлом году, быть уже не может. Поэтому моя ставка – 800 тыс. автомобилей в 2023 году», – сказал приглашенный эксперт, генеральный директор «Автохаба» Гаджи Курбанов. С ним согласились большинство участников конференции, называя цифры в пределах 800-820 тыс. автомобилей, который поступят в продажу в этом году.