Хуже только у «Спартака»: бухгалтерия РПЛ или почему «Рубин» провалил финансовый год

2022-й год выдался для «Рубина» ужасным: весной клуб растерял легионеров, а потом вовсе вылетел из РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

Сайманов оставил «Рубин» в больших долгах

Российский футбольный союз (РФС) обнародовал финансовые результаты 35 ведущих отечественных клубов. В опубликованном отчете представлены доходы и расходы, а также источники их возникновения. В отличие от бухгалтерской отчетности, сдаваемой в налоговую, в данных от РФС есть уточнения по некоторым моментам. В частности, по ним можно узнать, сколько клубы тратили на услуги агентов и как зарабатывали на проведении домашних матчей.

В отчете РФС имеются данные и по казанскому «Рубину». 2022-й год выдался для команды из столицы Татарстана ужасным. Клуб весной растерял чуть ли не все дорогостоящие активы в виде иностранных футболистов, а потом вовсе вылетел из РПЛ. В ноябре из «Рубина» ушли главный тренер Леонид Слуцкий и генеральный директор Рустем Сайманов. Получается, что именно последний оставил структуру в больших долгах.

В ноябре из «Рубина» ушел генеральный директор Рустем Сайманов. Получается, что именно он оставил клуб в больших долгах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В результате в финансовом отчете РФС оказались отражены убытки в размере почти 1,5 миллиарда рублей. Но здесь стоит помнить, что до этого последние два года «Рубин» закрывал отчетность в плюсе на более 1 млрд рублей. Но в 2021-м казанский клуб упал в доходах чуть ли не сильнее всех в РПЛ – примерно на 775 млн рублей.

Впрочем, в этих данных от РФС стоит сделать оговорку. В них нет ясности, по каким критериям клубы сдали отчетность, по стандартам МСФО (международным) или РСБУ (российским). Также не очень понятно, как заполняются некоторые части статей доходов и расходов. Например, считать ли продажу билетов за заработок с «Матчдэй», который выделен РФС в отдельную строку. А у «Зенита» и вовсе в отчет включены доходы и расходы баскетбольной команды из клубной системы.

Спонсорские отчисления у «Рубина» составили 2,357 млрд рублей Фото: rubin-kazan.ru

Доходы позволяют бороться за высшие места в РПЛ

Для более полного анализа данных отчета «Рубина» сравним его показатели с лучшими клубами РПЛ. Вначале начнем с доходной части. Итого операционные доходы казанского клуба за прошедший год составили 2,5 млрд рублей. Значительная доля в них – коммерческие, к которым, в частности, относятся финансы, полученные от спонсоров. Спонсорские отчисления у «Рубина» составили 2,357 млрд рублей. Больше всех в этой графе у «Зенита» – 13,56 млрд, в тройке также «Динамо» (6,2 млрд) и «Локомотив» (6 млрд). В прошлом отчетном году казанцы входили в топ-5 по РПЛ по доходам от спонсоров. На этот раз «Рубин» получил от своих «попечителей» чуть меньше и пропустил вперед ЦСКА.

Второй значительной частью доходов казанской командой является поступление призовых денег. От организаторов соревнований (прежде всего РПЛ и Кубок России) клуб получил свыше 130 млн рублей. По итогам 2021-го года «рубиновые» имели в этой графе больше 269 млн. Лучший показатель в этой строке у питерского «Зенита» (1,1 млрд). Второе место занимает «Спартак» (758 млн), третье – «Динамо» (706 млн). В ближайшие годы эти цифры немного увеличатся за счет повышенных выплат от телеправ от «Матч ТВ». Из-за того, что «Рубин» провел первую часть 2023 года в Первой лиге, то по этим показателям казанцы наверняка окажутся в нижних строчках.

В «Прочих операционных доходах» принято отражать вливания, поступающие из бюджетных средств, а также различные безвозмездные платежи связанных с клубом лиц. «Рубин» в прошедшем году по этой доходной части заработал 52,4 млн рублей. В отчетности 2021-го эта цифра была больше почти в 10 раз. Первое место в РПЛ по этому показателю занимает «Краснодар» с 6 млрд, на второй строчке – ЦСКА (выше 3 млрд).

Со своим новым стадионом питерский «Зенит» сумел сгенерировать 1,34 млрд рублей Фото: fc-zenit.ru

В дни матчей лучше всех зарабатывают в «Зените». Со своим новым стадионом питерцы сумели сгенерировать 1,34 млрд рублей. В тройке лидеров также «Спартак» (1,32 млрд) и «Динамо» (665 млн), которые имеют сопоставимые по качеству домашние арены. «Рубин» играет на таком же по вместительности стадионе, но значительно хуже конвертирует из этого доход. За так называемый «Матчдэй» казанцы получили лишь 21,2 млн рублей.

В бухгалтерской финансовой отчетности «Рубин» представил немного иные данные. В специализированном налоговом сайте указано, что за 2022-й год клуб получил 3,24 млрд поступлений, в том числе 3,17 млрд от основного заработка. По сравнению с 2021-м фирма показала падение в доходной части – на 22,6%.

По убыткам впереди только «Спартак»

В расходной части по данным РФС казанский клуб показал катастрофический убыток размером в 1,4 млрд рублей. По этому показателю «Рубин» входит в топ-2 клубов РПЛ, уступая лишь «Спартаку» (-2,35 млрд). У «Краснодара» третий результат с -1,2 млрд. Лучшими по чистой прибыли в России стали «Крылья Советов» (777 млн), «Сочи» (750 млн) и «Зенит» (647 млн). Довольно странно, что команда, вылетевшая из РПЛ, потратила больше действующего чемпиона из Санкт-Петербурга.

«Рубин» потратил на зарплатный фонд 1,35 млрд рублей. После вылета в Первую лигу у казанцев сильно снизилась «платежка» – сразу на более 600 млн рублей Фото: rubin-kazan.ru

По статье «Расходы, связанные с реализацией», где речь идет преимущественно о тратах на содержание команды, «Рубин» показал минус 1,22 млрд рублей. В «Прочих» еще -956 млн. Общий операционный расход составил -2,49 млрд рублей. В прошлый отчетный период цифры были чуть-чуть выше – минус 2,73 млрд. По сравнению с клубами РПЛ казанцы по тратам идут в середине таблицы.

При этом в бухгалтерской отчетности (БФО) на сайте налоговой указано, что «Рубин» потратил на зарплатный фонд 1,35 млрд рублей. Причем после вылета в Первую лигу у казанцев сильно снизилась «платежка» – сразу на более 600 млн, или 31%. Несмотря на некоторые различия в суммах, итоговый убыток из отчета РФС совпал с данными из БФО.

Отдельно стоит заострить тему с расходами на агентское вознаграждение. Судя по данным от РФС, «Рубин» в 2022-м году значительно сократил выплаты агентам. Представителям футболистов и тренеров было выплачено свыше 18 млн рублей. За аналогичный период в 2021-м клуб потратил под это дело 294 млн, благодаря чему входил в топ-5 по РПЛ. В этот раз «Рубин» лишь 12-й по списку высшего дивизиона страны.

Уходы иностранцев больно ударили по трансферному бюджету клуба Фото: rubin-kazan.ru

Но здесь необходимо поставить примечание. Ведь после ухода Сайманова к клубу пристроилась целая охапка агентов, желающих получить выплаты, ушедшие в долговые обязательства. Вот и гадай теперь, выплаченные долги представителям футболистов включены в 2022-й или они уже окажутся в отчетности следующего года? Как бы то ни было, нельзя забывать, что виноваты в убыточном положении «Рубина» его прежние владельцы. Нынешнее руководство, наоборот, приложило огромную силу, чтобы покончить с долгами.

Также немаловажной строкой расходов является трансферный баланс. У «Рубина» в графе «Прибыль/убыток от выбытия и приобретения регистраций игроков» стоит минус 1,53 млрд. Все эти уходы иностранцев больно ударили по трансферному бюджету клуба. А ведь в 2021-м казанцы были в топ-3 по РПЛ по заработку на трансферах футболистов.

В целом, сравнивая с клубами Премьер-лиги, стоит отметить, что бюджет «Рубина» позволяет команде бороться за самые высокие места в турнирной таблице. В Первой лиге достойных соперников на финансовом поле у казанцев практически не было. Так что удивлять выход в РПЛ никого не должен.