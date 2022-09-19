«Хуже ржавого дуршлага»: Метшин о необходимости федеральной программы для замены сетей

Для обновления изношенных городских сетей в татарстанской столице необходимо масштабное федеральное финансирование, сейчас они функционируют в формате «ржавого дуршлага». Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он напомнил, что на прошлой неделе произошла еще одна крупная авария на Третьем северном коллекторе по улице Чистопольская.

«Инвестпрограмма нашего водоканала исчерпана. Хорошо, что это [очередная авария на коммунальных сетях] проходит без каких-либо жертв. Но наши сети изношены хуже ржавого дуршлага. Нужна федеральная программа по замене сетей наших водоканалов, теплоснабжающих организаций», – отметил казанский градоначальник.

Он подчеркнул, что городские власти хорошо осведомлены о существующих проблемах в этой сфере.

«Но одного желания и знаний мало в программе капремонта. Только на северный коллектор необходимо 6 миллиардов рублей. Где нам взять эти деньги? Такие программы нужны уже вчера», – резюмировал Ильсур Метшин.