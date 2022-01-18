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Татарский мир
18 января 2022  14:50

«Хуже деревенского клуба»: за что Ришат Тухватуллин раскритиковал театр Камала

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Заслуженный артист Татарстана и Башкортостана, популярный певец Ришат Тухватуллин остался недоволен посещением театра Камала, о чем рассказал подписчикам своего канала в Telegram. Под критику попали и сам театр, и его новое руководство, пишет телеграм-канал «Иптәшләр Татарлар».

На спектакль певец пришел с мамой. По его словам, ему было стыдно за обнаженных артистов и пыль, летящую на зрителей со сцены. 

К тому же, добавил Тухватуллин, они купили самые дорогие билеты, однако уже в театре обнаружилось, что эти места заняты. Певцу предложили пересесть на балкон и даже не посчитали нужным извиниться за это. 

«Хуже деревенского клуба», — говорит певец о Камаловском театре.

Подписчики телеграм-канала согласились с Тухватуллиным лишь частично. «В возмущении предложением пересесть на балкон — прав. В остальном — нет», — пишет Bulat Gilmanov. «Это про Тормышмы бу. Отличный спектакль», — считает Radif. А пользователь Мортаза пытается пристыдить певца: «Зажрался парнишка».

#театр камала
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