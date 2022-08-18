Хухунашвили Маринэ Мануиловна – заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана, руководитель Национально-культурной автономии грузин Казани «Сиони».

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2019 году.

Национально-культурная автономия грузин является членом Ассамблеи народов Татарстана, в которую входят 37 национально-культурных объединений. В 2014 году коллектив грузинского танца «Оцнеба» данной автономии получил звание народного ансамбля.

Деятельность Ассамблеи народов Татарстана охватывает этнокультурное движение всей республики. Материально-технической базой для национальных общественных объединений являются Дома и Центры Дружбы народов, на базе которых проводится около 2 тысяч мероприятий в год.

Ежегодно Дома Дружбы посещают множество делегаций различных стран и регионов. За последние два года в Доме Дружбы народов Татарстана побывали более 60 официальных делегаций из зарубежных стран и регионов России.

Официальный сайт Ассамблеи: https://addnt.ru/assembly