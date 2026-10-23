Хуснутдинова вернет настрой пока Трусова в США: что будет на Гран-при в Питере

Гран-при в Питере, американский экзамен Александры Трусовой и новые приглашения для российских звезд: Аделию Петросян ждут в Японии, Мишину и Галлямова — в Китае. Это начало большого возвращения России на мировой лед или пока лишь отдельные эпизоды? ТИ-Спорт разбирает главные интриги фигурного катания.





Гуменник против Дикиджи, Хуснутдинова за уверенностью. Чем удивит второй этап Гран-при России?

В Санкт-Петербурге в центре внимания окажутся Петр Гуменник, Владислав Дикиджи и Дина Хуснутдинова, которой очень важно напомнить о себе после очень смазанной концовки прошлого и слабого старта в нынешнем сезоне.

Особое внимание в Северной столице будет приковано к Дине Хуснутдиновой. В отсутствие Александры Трусовой и травмированной Алисы Двоеглазовой именно ученица Этери Тутберидзе, по сути, должна стать одной из главных героинь петербургского этапа и главным «орудием» прославленной наставницы. Но Дине сейчас нужно не просто бороться за медаль, а возвращать уверенность после непростого начала сезона. Контрольные прокаты для нее получились ужасными, она сорвала несколько элементов.

На мемориале Дениса Тена в Казахстане Хуснутдинова заняла лишь седьмое место. Фигуристка рассказывала о проблемах с уверенностью и о том, что после боли в ноге поздно вошла в соревновательный сезон.

«Хочется выбраться из ямы, которую я устроила себе в конце сезона. Пропала уверенность - не знаю, почему. Я выхожу на соревнования не так, как в начале того сезона. И я не знаю, с чем это связано. Эмоционально тяжело дается выходить на соревнования. Я очень расстроена, что подвела команду, тренеров, федерацию. И, прежде всего, я подвела себя, что не смогла собраться», - рассказывала Хуснутдинова журналистам.

При этом на тренировках, по ее словам, дела обстоят куда лучше, чем на соревнованиях. Санкт-Петербург для Дины станет возможностью наконец перенести тренировочные успехи на соревновательный лед.

Однако возникает резонный вопрос: почему Хуснутдинова, получившая нейтральный статус ISU, пока не выступает на международном этапе Гран-при? Да, сам по себе нейтральный статус – это ещё не билет на турнир. Составы международной серии формируются заранее, а свободные места появляются в том числе после снятий участников. Поэтому отсутствие Дины в заявках не обязательно означает, что её не хотят видеть на международной арене. Но с учетом потенциала фигуристки хочется, чтобы возможности выступать за рубежом появлялись и для юной уроженки Татарстана. Хотя, сейчас действительно не лучший момент для этого.

В мужском одиночном катании заявка выглядит внушительно. На лед выйдут Гуменник, Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Лев Лазарев, Арсений Федотов и Макар Игнатов. Для Петра это возможность подтвердить статус одного из лидеров российского фигурного катания, а для Дикиджи — проверить себя в борьбе с сильными соперниками внутри страны. Не стоит сбрасывать со счетов и молодых Лазарева с Федотовым: такие турниры нередко становятся для них шансом громко заявить о себе.

Не менее интересно у спортивных пар. В Питере выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, для которых каждый старт теперь имеет двойное значение: нужно не только решать внутренние турнирные задачи, но и готовиться к международному возвращению. В танцах на льду стоит последить за Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым — одной из самых перспективных российских пар.

Фото: fsrussia.ru/ Ольги Тихомирова

Чем же «Невский лёд» будет отличаться от первого этапа в Казани? Прежде всего составом фаворитов и новыми сюжетами. На первом этапе золото у женщин взяла Камилла Нелюбова, а у мужчин победил Евгений Семененко. В парном катании первенствовали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, а в танцах на льду – Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Теперь в Петербурге выступят другие претенденты на лидерство, а каждый чистый прокат может стать важным аргументом в борьбе за дальнейшие старты.

Гран-при США станет первой настоящей проверкой для Трусовой

Пожалуй, главным прорывом в фигурном катании на международной арене стало дебютное, и по сути историческое приглашение россиянки Александрой Трусовой на мировой этап Гран-при в США. Для серебряного призера пекинской Олимпиады это не просто очередная строчка в календаре, а возможность проверить, насколько далеко она продвинулась после возвращения в большой спорт.

Skate America пройдёт в Эверетте, штат Вашингтон, с 13 по 15 ноября. Ранее Саша получила приглашение на этап в китайском Шэньчжэне, а американский турнир может стать для неё вторым международным стартом в серии. Впрочем, окончательное участие в США должно быть закреплено в обновлённой заявке ISU.

И главное — там Трусову ждет далеко не прогулка, как это было в Алматы. Уровень конкуренции здесь значительно выше. В числе участниц заявлена олимпийская чемпионка Алиса Лю, одна из главных звезд нынешнего женского фигурного катания. А также японки Ами Накаи и Рино Мацуикэ, бельгийка Нина Пинцарроне, новоиспеченная казахстанка Софья Самоделкина, кореянки Юджэ Ким и Ахсун Юн, а также канадка Сара-Мод Дюпюи и француженка Лорин Шильд. Американскую команду дополняют Алекса Гаспаротто, Логан Хигасе-Чен и Софи Джолин фон Фелтен. Состав еще может измениться, но уже сейчас понятно: здесь у Трусовой будет действительно настоящее возвращение к ее реальности пятилетней давности. Нужно серьезно перезагружать себя ментально, вспомнить, как себя вести в таких стрессовых ситуациях и не дрогнуть.

На Мемориале Дениса Тена в Казахстане Саша выиграла соревнования с результатом 226,01 балла и показала, что сложнейшие прыжки снова ей даются. Но Челленджер в Алматы, при всём уважении к турниру, не даёт окончательного ответа на главный вопрос: способна ли Трусова конкурировать с сильнейшими фигуристками мира? Там она добилась важной победы, а в США предстоит проверить себя в другой компании и под другим давлением.

Отдельная интрига — судейство. На Олимпиаде в Милане выступление Аделии Петросян (в меньшей степени) и Петра Гуменника вызвало споры среди болельщиков из-за оценок за компоненты и разброса баллов у арбитров. Однако объявлять это доказательством предвзятости ко всем российским фигуристам было бы некорректно: оценки зависят от качества прокатов, исполнения элементов и конкретной судейской панели. Тем не менее возвращение на международную арену для россиян — это еще и необходимость заново доказывать свою состоятельность в условиях, где за последние годы у них накопилось меньше соревновательного опыта, чем у зарубежных конкурентов.

Для Трусовой американский этап станет проверкой не только четверных прыжков, но и нервов. В Эверетте ей предстоит бороться с фигуристками, которые уже привыкли к международному ритму, и одновременно справляться с собственными ожиданиями. Саша возвращается не тихо: за её плечами олимпийское серебро, репутация королевы ультра-си и громкая история камбэка после рождения ребёнка.

Если она выдержит давление, стабильно откатает обе программы и навяжет борьбу лидерам, это станет гораздо более весомым аргументом в пользу её возвращения, чем победа на одном турнире. А если удастся выступить и в Китае, и в США, у Трусовой появится возможность набрать очки в серии и побороться за место в финале Гран-при.

США, Китай и Япония открывают двери: разовая акция или начало возвращения России?

Не одна Александра Трусова получила приглашения на этапы Гран-при. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят на этапе в Китае, а теперь к этой компании присоединилась и Аделия Петросян. Трёхкратная чемпионка России получила приглашение на японский этап серии. И это уже повод поразмышлять: перед нами несколько отдельных возможностей или первые признаки того, что российские фигуристы систематически прорвали этот «железный занавес»?

Особое внимание привлекает именно Петросян. Она представляла Россию на Олимпиаде в Милане, пусть и в нейтральном статусе, а теперь может получить дополнительную возможность выступить на международном льду. Для фигуристки это шанс проверить себя в условиях серьёзной конкуренции и набрать опыт, которого российским спортсменам в последние годы объективно не хватало из-за ограниченного участия в зарубежных турнирах.

Не менее важна история Мишиной и Галлямова. Чемпионы мира и Европы, бронзовые призёры Олимпиады-2022 получили место на этапе в Китае после снятия австрийской пары. Трусова также получила приглашения на соревнования в Китае и США. Евгений Семененко, в свою очередь, должен выступить на этапе в Финляндии. Таким образом, речь уже идёт не об одном случайном приглашении, а о нескольких российских фигуристах и паре, которые могут появиться в международной серии. Но объявлять это полноценным возвращением России в мировой спорт пока рано. Приглашение на конкретный этап не означает, что для российских фигуристов открылись все турниры. На составы влияют квоты, отказы участников, списки запасных и решения организаторов. Кроме того, нейтральный статус сам по себе не гарантирует места в заявке. История Мишиной и Галлямова как раз показывает, насколько важным может оказаться освобождение позиции.

Фото: Мария Евтеева / fsrussia.ru

Тем не менее, тенденция выглядит обнадеживающей. Если Петросян, Трусова, Мишина и Галлямов смогут воспользоваться своими шансами, российское фигурное катание получит не только отдельные результаты, но и возможность вновь заявить о себе на международном уровне. Участие в турнирах — это рейтинговые очки, соревновательный опыт и шанс напомнить зарубежным соперникам и судьям, что российские фигуристы остаются серьёзными конкурентами.

Пока это скорее приоткрытая дверь, чем полноценный проход на мировую арену. Но если вслед за нынешними приглашениями последуют новые, а российские спортсмены начнут регулярно появляться в заявках, разговор о постепенном возвращении станет куда предметнее. Ближайшие этапы Гран-при покажут, являются ли эти приглашения разовыми исключениями или началом более масштабных перемен.