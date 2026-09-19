Хуснутдинова раскрыла процент исполнения тройного акселя на тренировках

Фото: скриншот с прямой трансляции Первого канала

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала о травме ноги, которую получила во время подготовки к сезону-2026/2027, и подвела итоги выступления на контрольных прокатах.

«Ощущения смешанные, потому что не получилось показать свой максимум. Подготовка была скомканной из-за определённых проблем — несколько раз уходила лечить ногу. Не ссылаюсь ни в коем случае на это. Просто хочется продолжать работать и уже к этапам Гран-при подойти в хорошей форме», — приводит слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата».

Фигуристка призналась, что осталась недовольна прокатом: на разминке и перед выходом на лед у нее получался хороший аксель, но в самом выступлении она зажалась. Каскад тоже подвел — ушла в степ-аут.

«Хочется в дальнейшем меньше волноваться — я очень сильно нервничала, потому что не знала, как все происходит: в первый раз есть отличия от обычных соревнований, оценки не объявляются, не всегда понятно, куда выходить. Но мне очень всё понравилось», — добавила Хуснутдинова.

Она также отметила прогресс в исполнении тройного акселя: «В последние несколько дней процент исполнения на тренировках немного увеличился — сейчас, наверное, около 70%».