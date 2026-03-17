Хуснутдинова объяснила, почему восхищается Петросян и Гуменником

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова в интервью Okko Спорт поделилась впечатлениями от олимпийского турнира в Италии. Она высоко оценила выступление соотечественников, которым пришлось выступать под беспрецедентным давлением.

Аделия Петросян и Петр Гуменник завершили Игры в Милане на шестых местах в женском и мужском одиночном катании. По мнению Хуснутдиновой, этот результат является достойным, учитывая все обстоятельства. «Конечно, я очень сильно болела за Аделию с Петей. Они большие молодцы, я восхищаюсь ими. Они такой груз ответственности на себе вывезли и достойно откатали эту Олимпиаду», – заявила фигуристка.

Среди зарубежных спортсменок Хуснутдинова выделила американку Эмбер Гленн и, отдельно, Алису Лю. «От нее такой заряд позитива, энергии! Хочется для себя какие-то сделать пометки, как она ведет себя на соревнованиях», – поделилась наблюдениями россиянка.

В мужском турнире ее симпатии были на стороне грузина Ники Эгадзе и казахстанца Михаила Шайдорова. Также Хуснутдинова выразила сочувствие главному фавориту Илье Малинину, который не сумел завоевать золото. «Он на протяжении всего олимпийского цикла показывал, что он стопроцентный претендент. Но, как это обычно бывает, фаворит никогда не выигрывает Олимпийские игры. К сожалению, так и получилось», – отметила она.