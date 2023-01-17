Хуснуллин: Президент придал федеральный статус форуму «Россия — Исламский мир» в Казани

Россия продолжает активно развивать сотрудничество с исламскими странами, что значительно повышает роль форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», заметил в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что событие уже не первый год проходит в Казани, а сегодня благодаря указу Президента РФ Владимира Путина получило федеральный статус и стало ежегодным.

«Сегодня Президент своим указом придал форуму федеральный статус и назначил меня председателем оргкомитета, — поделился Хуснуллин. — В ближайшие недели проведем первое заседание оргкомитета форума, на котором будет утвержден план мероприятий по его подготовке».

В заключение он пригласил всех своих подписчиков присоединиться к событию, которое пройдет 18–19 мая в столице Татарстана.