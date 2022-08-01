Хуснуллин заявил, что у рабочих из КНДР производительность выше российских

Потерявший во время пандемии мигрантов российский строительный рынок до сих пор полностью не восстановился. По этому показателю можно ориентироваться на Северную Корею, где один строитель может заменить двух российских, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его мнению, рабочие-строители из Северной Кореи производительнее российских.

В качестве примера Хуснуллин привел плиточников, которые, по его словам, работают в 2,5 раза быстрее российских. «Получается, что он один заменяет два–два с половиной плиточников российских. Вот это факт», — сказал вице-премьер в интервью РБК. При этом он добавил, что хотя корейские рабочие «очень хорошие», но все же слишком закрытые для привлечения на рынки других стран, поэтому россия всегда ориентировалась на страны СНГ при привлечении трудовых ресурсов.

В Узбекистане создали центр для привлечения трудовых мигрантов, сообщил Хуснуллин. Он уточнил, что пытаться взять на работу местных россиян «будет дороже».

«В конечном итоге это все ляжет в стоимость строительства, в стоимость эксплуатации», – пояснил Хуснуллин.