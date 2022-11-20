Хуснуллин заявил, что РФ планирует восстановить Мариуполь за два года вместо трех

Восстановление Мариуполя может занять не три, а два года. Об этом после встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и строителями региона заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Всего в городе работают 28000 строителей. Идем хорошими темпами, сейчас восстанавливаем порядка 1250 объектов, при этом уже восстановлено 150 домов», — поделился он в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в городе наблюдается проблема с подачей тепла. К настоящему моменту обеспечены теплом 475 домов, до конца года будет подключена еще 1 тыс. объектов.