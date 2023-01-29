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Ру Тат
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Транспорт
29 января 2023  20:21

Хуснуллин заявил, что ремонт левой части Крымского моста завершится до конца марта

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31 января дорожники приступят к надвижке четвертого, последнего пролета левой части Крымского моста. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Продолжаем работу по восстановлению Крымского моста. Хочу отметить, что из четырех три пролета уже успешно надвинуты. С 31 января приступаем к надвижке четвертого пролета», — рассказал он, подводя итоги завершающейся недели.

Хуснуллин добавил, что при отсутствии непредвиденных ситуаций ремонт этой части сооружения завершится уже в начале – середине марта этого года.

Диверсия на Крымском мосту была совершена 8 октября 2022 года. По данным ФСБ РФ, ее организовали украинские спецслужбы.

Видео: телеграм-канал вице-премьера России Марата Хуснуллина

#Марат Хуснуллин #крымский мост
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