На развитие стройотрасли до 2030 года в России потребуется 160 трлн рублей

На развитие Стратегии строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года потребуется порядка 160 трлн рублей. Об этом на заседании президиума Госсовета, посвященного теме ЖКХ и развития строительного комплекса, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Участие в мероприятии принял Президент РФ Владимир Путин.

«Общая стоимость программы до 2030 года с учетом всех источников составляет 160 трлн рублей, из них из федерального бюджета – порядка 30 трлн рублей», – сказал он.

По его словам, реализация Стратегии значительно повысит вклад отрасли в валовой внутренний продукт России и налоговые поступления.

«Мы на 46% увеличим вклад строительной отрасли и ЖКХ в ВВП, на 30%, или более чем на 1 трлн рублей, увеличим налоги», – сказал он.