Хуснуллин займется в Правительстве жилищной политикой, ипотекой и развитием регионов

Вице-премьер Марат Хуснуллин будет заниматься в Правительстве вопросами государственной жилищной политики, ипотеки, строительства, градостроительной деятельности. Такие обязанности за ним закрепил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, следует из информации на сайте Кабмина.

Обязанности зампреда Правительства лежат в строительной и транспортной сферах. В их число, в частности, входят координация создания комплексного плана развития транспортной, телекоммуникационной, социальной, энергетической и прочей инфраструктуры до 2036 года; содержание дорог, контроль за реализацией национальных проектов «Жилье и городская среда», ряда федеральных проектов нацпроекта «Экология».

В его ведении контроль за социально-экономическим развитием новых регионов, Крыма, Севастополя, а также кураторство за комплексным развитие регионов ЮФО.

«В числе федеральных министерств и ведомств, работу которых координирует Марат Хуснуллин, Минстрой (за исключением вопросов реализации мероприятий национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Федеральное дорожное агентство», — отмечается в сообщении.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.