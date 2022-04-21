Хуснуллин: За три года по нацпроекту благоустроили 13,5 тыс. сельских объектов

С 2019 года по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды» в деревнях России благоустроили более 13,5 тыс. территорий. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«За три года по проекту „Формирование комфортной городской среды” в деревнях и селах благоустроили более 13,5 тыс. территорий. Там появилась современная инфраструктура для отдыха и занятий спортом и, конечно, детские площадки для игр. В этом году работа по проекту будет продолжена», — доложил зампред Правительства.

Он отметил, что финансирование работ за этот период составило 22 млрд рублей. Отбор муниципалитетов для благоустройства регионы России проводили самостоятельно — с учетом мнения местных жителей.

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, в 2022 году в сельских поселениях планируется благоустроить 2230 территорий с общим финансированием свыше 7 млрд рублей за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, в деревнях РФ уже реализовано восемь проектов, признанных победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, с общим финансированием более 475 млн рублей. Еще пять объектов находятся в процессе благоустройства.

«Реализация проекта направлена на повышение комфортности и безопасности в населенных пунктах с помощью благоустройства территорий. Основная цель — преобразить вид сельских поселений, сделать их комфортнее для жизни и дать новый импульс к развитию», — отмечает пресс-служба Правительства.

Национальный проект «Формирование комфортной городской среды», как и другие нацпроекты, реализуется в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.