Хуснуллин: За последние 4 года строительная отрасль России выросла на 31,6%

За последние 4 года строительная отрасль России выросла на 31,6%. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Марат Хуснуллин на первом заседании комиссии Госсовета России по направлению «Инфраструктура для жизни».

«Каждый год, несмотря ни на пандемию, ни на начало СВО, ни на санкции, мы только прирастали. Ни разу не упали», – отметил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что за это же время в стране введено 441 млн квадратных метров жилья.

«Когда мы говорим, что хотим построить 1 млрд квадратных метров жилья и каждый пятый метр в стране будет новый – то 44% по этому показателю уже достигнуто. При этом ипотека достигла 25 трлн рублей. Это 10% от ВВП страны. Но надо сказать, что в развитых странах этот показатель достигает до 70%», – добавил вице-премьер.

По его словам, хорошие показатели и по состоянию дорог. Так, по агломерациям в стране – 82% дорог в нормативном состоянии, а к концу года этот показатель планируют довести до 85%. По поводу региональных дорог, целевой показатель составляет 50%, и он по стране уже перевыполнен на 3%, однако в 18 регионах еще не достигли нужного уровня.

Отдельно Хуснуллин подчеркнул, что ежегодно снижается аварийность на дорогах несмотря на растущую мобильность и автомобилизацию населения.

Переходя к параметрам нового нацпроекта, вице-премьер поделился, что бюджет уже определен на ближайшие 3 года.

«Из плюсов – деньги предусмотрены на 6 лет, до 2030 года. То есть мы можем планировать в долгую. Денег, конечно, всегда не хватает и хотелось бы больше, но для старта деньги есть», – отметил Хуснуллин.

Среди основных целей проекта он особо выделил достижение показателя 33 квадратных метров на 1 жителя России. Для этого по стране необходимо ежегодно строить не менее 100 млн квадратных метров в год.

«У нас уже есть регионы которое строят по 1-2 квадратных метра на человека, но есть и те, где строят по 0,4 квадратных метров на человека», – отметил вице-премьер.

Что касается дорог, то самым важным он выделил снижение смертности в ДТП в 1,5 раза к 2030 году. Помимо этого, в рамках нового нацпроекта планируется выйти на нормативы в 85% по федеральным трассам. При этом, в крупных агломерациях также необходимо держать показатель на уровне 85%.

«Необходимо построить 624 млн квадратных метров жилья, 124 млн квадратных метров нежилой недвижимости, вовлечь огромное количество земельных участков, заниматься туристической инфраструктурой, обновить социальную инфраструктуру, обновить общественный транспорт и оценить все мощности головных сооружений: вода, тепло, электричество», – заключил Хуснуллин, добавив, что целому ряду регионов и населенных пунктов это становится основным фактором сдерживания дальнейшего развития.