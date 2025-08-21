Хуснуллин: За последние 10 лет в России появилась культура благоустройства

Культура благоустройства общественных пространств появилась у жителей России в последнее десятилетие. Об этом заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани, говоря об общественном голосовании за объекты благоустройства.

«За последние 10 лет у нас появилась культура создания благоустройства. И главное, что в нее вовлекается все больше жителей. 17 млн людей проголосовало. 17 млн людей неравнодушны, и им интересно, что будет в их городе, селе», – заявил Хуснуллин.

В пример он привел свою поездку 2023 года в Мариуполь, где вице-премьер зашел во двор дома на сильно разрушенном проспекте.

«А двор был абсолютно благоустроен. И я сказал: «Смотри, какой строитель молодец, дом еще не отремонтирован, а двор благоустроен». А мне ответили: «Это не строители, а местные жители, которые в этом доме живут». Они попросили материалы со словами, что они сами всегда за своим домом следили и дальше будут это делать», – рассказал Хуснуллин.

Благоустройство территорий соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, комиссию Госсовета РФ по данному направлению возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.