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Общество 22 июля 2025 18:09

Хуснуллин: За полгода в России благоустроено почти 600 общественных территорий

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Хуснуллин: За полгода в России благоустроено почти 600 общественных территорий
Фото: kremlin.ru

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в России за первое полугодие благоустроено 591 общественное пространство. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, говорится в Телеграм-канале Правительства России.

«По поручению Президента до 2030 года планируется благоустроить 30 тыс. общественных территорий. По итогам первого полугодия 2025 года преображено 591 пространство, включая 14 проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это парки, набережные и скверы, где отдыхают, занимаются спортом и открывают новые кафе», – отметил он.

Среди реализованных проектов – обновленные улицы в Смоленской области, парк Героев-летчиков в Волгограде и парк «Железнодорожный» в городе Фролово Волгоградской области.

Федеральный проект действует с 2019 года и за это время позволил преобразить почти 74 тыс. общественных пространств по всей стране.

#Марат Хуснуллин #Правительство РФ #национальные проекты #нацпроекты
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