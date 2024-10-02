Хуснуллин: «Я лично занимался развитием метро в Казани. Знаю, какая это нелегкая работа»

Труд специалистов, строящих метро в стране, очень ценен, поскольку своей работой они облегчают и делают комфортнее жизнь миллионов людей. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, поздравляя с Днем метростроителя всех представителей данной профессии.

Он отметил, что над развитием подземки работают десятки тысяч специалистов, которые ежедневно совершают настоящий подвиг.

«Для меня этот праздник тоже близок. Я лично занимался развитием метро сначала в Казани, потом в Москве. Знаю, какая это нелегкая работа — каждый тоннель, каждая станция требуют невероятных усилий. Но все это делается для того, чтобы наши города двигались вперед», - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Зампредседателя правительства РФ подчеркнул, что метро развивают не только в Москве, Питере и Казани, но и в других регионах страны. Проекты «подземки» реализуют также в Нижнем Новгороде, Красноярске, Челябинске и Самаре.

В завершении Хуснуллин пожелал метростроителям успехов, крепкого здоровья и благополучия.

видео: t.me/mkhusnullin