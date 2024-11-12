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Хуснуллин: Все вопросы жителей Суджанского района Курской области взяты на контроль
Все вопросы жителей Суджанского района Курской области взяты на контроль, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который прибыл в регион с рабочей поездкой.
Как передает РИА Новости, сегодня утром прошла встреча местных жителей с руководством области. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что на встрече присутствовали губернатор Курской области Алексей Смирнов, глава Суджанского района Александр Богачев, а также экс-губернатор региона, министр транспорта РФ Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Люди задавали свои конкретные, системные вопросы. Например, какие сертификаты будут, в какое время, как будет произведена оплата за жилье <...> Все вопросы учтены, взяты на контроль», – сказал он.
Хуснуллин добавил, что власти региона согласовали проведение регулярных встреч с населением, а также усиление информационных каналов, чтобы жители могли быстро получать обратную связь.
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