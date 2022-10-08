Хуснуллин возглавил правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщила пресс-служба Кабмина РФ.

В состав комиссии также вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжелдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Республики Крым.

«В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу», – сообщил Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Ранее создать комиссию для выяснения причин ЧП и ликвидации ее последствий поручил Президент РФ Владимир Путин.

Напомним, сегодня утром на Крымским мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. Следком после происшествия возбудил уголовное дело.