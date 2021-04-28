Хуснуллин возглавил оргкомитет по проведению 1100-летия принятия ислама в Булгарии

Вице-премьер России Марат Хуснуллин возглавил оргкомитет по проведению и празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Распоряжение Президента РФ Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.

В документе говорится: «Возложить обязанности председателя организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией на заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллина М. Ш.».

Правительтству РФ в течение трех месяцев нужно будет утвердить состав комитета.

В начале апреля на встрече с представителями религиозных объединений Владимир Путин отметил, что празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в 2022 году пройдет достойно.