news_header_top_970_100
Минниханов доложил Мишустину о ситуации с Covid-19 в Татарстане
Минниханов доложил Мишустину о ситуации с Covid-19 в Татарстане
Хуснуллин возглавил оргкомитет по проведению 1100-летия принятия ислама в Булгарии
В Татарстан пришла первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак»
В Татарстан пришла первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак»
Ру Тат
news_header_bot_970_100
28 апреля 2021  18:09

Хуснуллин возглавил оргкомитет по проведению 1100-летия принятия ислама в Булгарии

news_top_970_100

Вице-премьер России Марат Хуснуллин возглавил оргкомитет по проведению и празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Распоряжение Президента РФ Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации. 

В документе говорится: «Возложить обязанности председателя организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией на заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллина М. Ш.».

Правительтству РФ в течение трех месяцев нужно будет утвердить состав комитета. 

В начале апреля на встрече с представителями религиозных объединений Владимир Путин отметил, что празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в 2022 году пройдет достойно. 

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное