Хуснуллин во время командировки в Татарстан совершил облет трассы М12 и показал фото

Вице-премьер России Марат Хуснуллин во время рабочего визита в Татарстан облетел трассу М12 на вертолете и оценил ход строительных работ. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале, сопроводив пост фотографиями облета.

Фото: Telegram-канал Марата Хуснуллина

Хуснуллин посмотрел примыкание М12 к трассе М7, а также оценил строительство трассы «Шали- Бавлы», которая соединит трассы М7 и М5.

«Работы много, но прогресс есть, надеемся к концу года уже запустить трассу до Казани», – добавил вице-премьер.

Автомобильная дорога М12 в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 километра. По инициативе Президента РФ Владимира Путина трассу М12 планируется продлить до Екатеринбурга. Она станет частью проекта «Запад — Восток», который соединит Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень, а в перспективе — продлит транспортный коридор через Омск, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ и Читу с выходом на Монголию и Китай.