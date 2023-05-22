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Хуснуллин во время командировки в Татарстан совершил облет трассы М12 и показал фото
Вице-премьер России Марат Хуснуллин во время рабочего визита в Татарстан облетел трассу М12 на вертолете и оценил ход строительных работ. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале, сопроводив пост фотографиями облета.
Хуснуллин посмотрел примыкание М12 к трассе М7, а также оценил строительство трассы «Шали- Бавлы», которая соединит трассы М7 и М5.
«Работы много, но прогресс есть, надеемся к концу года уже запустить трассу до Казани», – добавил вице-премьер.
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