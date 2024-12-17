Хуснуллин: Видим снижение смертности в ДТП по сравнению с прошлым годом

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание Правкомиссии по безопасности дорожного движения, на котором сообщил, что в России за год снизилась смертность в ДТП.

«Вместе с коллегами посмотрели на показатели по году. Могу отметить, что несмотря на все сложности, по сравнению с прошлым годом видим небольшое, но все же снижение смертности в ДТП - минус 0,7%», - написал политик в своем телеграм-канале.

Он отметил, что удерживать такую динамику из года в год становится тяжелее из-за большого роста автомобилизации и интенсивности движения, изменения направлений грузовых и пассажирских потоков. К примеру, на отдельных участках федеральных трасс, по его словам, интенсивность движения выросла с 10% до 100%, а в среднем за последнее пару лет показатель вырос на 20-30%.

«Поэтому наши первоочередные задачи – не только сохранить положительную динамику в снижении ДТП и смертности на дорогах, но и системно заниматься дополнительными мерами по улучшению ситуации исходя из современных реалий», - пишет Хуснуллин.

Он также поручил губернаторам лично, в ручном режиме заниматься данным направлением, а также оценить рост автомобилизации в регионах. Особое внимание Хуснуллин считает нужным уделить безопасности пешеходов и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

«Планируем подготовить проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России до 2030 года с перспективой до 2036, чтобы достичь тех целей, которые перед нами поставил Президент. Эта работа войдет в нацпроект «Инфраструктура для жизни»», - резюмировал зампредседателя правительства РФ.