К концу года в Татарстане может быть полностью решена проблема обманутых дольщиков

В Татарстане все проблемные дома, по которым наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решения о завершении строительства, введены в эксплуатацию. Об этом заявил председатель набсовета фонда — вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«Благодаря слаженной работе всех структур — и федеральных, и региональных — эта работа успешно окончена. Ранее в девяти комплексах получили свои квартиры 1689 дольщиков. Ключи ждут еще 175 граждан, вложивших свои средства в дом на улице Комиссара Габишева. Я хочу поблагодарить строителей за отличную работу и поздравить всех дольщиков с грядущим новосельем», — сказал Хуснуллин.

Общая жилая площадь 19-этажного здания на улице Комиссара Габишева составляет 7,4 тыс. кв. метров. В нем находятся 170 квартир.

Сейчас в Едином реестре проблемных объектов остаются еще шесть домов на территории Татарстана. «Два из них в скором времени будут исключены: это дом на улице Комиссара Габишева, поскольку он введен в эксплуатацию, и объект в Советском районе Казани на ул. Аделя Кутуя, д. 83а (бывшего застройщика ООО „ИСТ”) в связи с выплатой возмещения всем 86 дольщикам», — отметил управляющий директор фонда Константин Тимофеев.

Соответственно, четыре оставшихся объекта включены в дорожные карты Республики Татарстан. Права 186 дольщиков должны быть восстановлены до декабря 2022 года. Таким образом, к концу текущего года проблема обманутых дольщиков в регионе может быть решена, подытожил Тимофеев.