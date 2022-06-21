Хуснуллин предложил обновить подход к поддержке строительства жилья в регионах

На эскроу-счетах в России в общей сложности размещено порядка 4 млрд рублей. Об этом заседании президиума Госсовета РФ по строительной отрасли и сфере ЖКХ с участием Президента РФ Владимира Путина рассказал заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Сегодня на счетах эскроу уже порядка 4 трлн рублей собрано. Из них прокредитовано застройщиками 3,2 трлн рублей. С учетом накопленного опыта считаю, что совместно с Банком России нам необходимо отработать условия, когда можно найти возможность частичного раскрытия без риска для завершения строительства с гарантированным возвратом сдачи объектов», – сказал он.

По словам Хуснуллина, для получения большего эффекта от мер поддержки жилищного строительства необходим дифференцированный подход. Он должен быть рассчитан исходя из баланса спроса и предложения в регионах.

«Необходимо принимать во внимание интенсивность ввода, ценовую доступность, обеспеченность жильем, доходы населения и градостроительный потенциал. В течение этого года предлагаю сформировать новое меню поддержки жилищного строительства, которое бы учитывало региональную специфику», – заключил он.