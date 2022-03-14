Хуснуллин: В Казани продолжится строительство метро

Строительство крупных проектов в части метростроения в регионах России продолжится, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что самый крупный объем строительства метро – в Москве — вообще не останавливается. В Санкт-Петербурге тоже пока не намерены останавливать строительство.

«Что касается крупных проектов и инфраструктурных бюджетных кредитов, которые выделили: например, метро в Нижнем Новгороде, мы уже приступили к строительству. Да, какие-то будут подвижки с заменой импортных составляющих, но базово в метростроении в основном все российское. По Челябинску – мы продолжаем работу с губернатором. По Красноярску сейчас оцениваем ситуацию по метро. В Казани метро продолжаем строить», – цитирует Хуснуллина «Интерфакс».