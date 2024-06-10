Хуснуллин в Казани обсудил ход строительства трассы М-12 «Восток»

После облета трассы М-12 «Восток» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обсудил ход строительства данный скоростной дороги до Екатеринбурга.

«Обсудили с коллегами каждый этап — с каким идем темпом, как продвигается работа», - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Среди ключевых участков он выделил обход Нижнекамска и Набережных Челнов, реконструкцию М-7 «Волга», а также строительство дороги Дюртюли – Ачит и обходов пяти населенных пунктов в Башкортостане.

Еще Хуснуллин добавил, что рабочие активно работают над примыканиями М-12 к существующим дорогам, над многофункциональными зонами для водителей и над установкой мобильной связи на трассе.

«Идет действительно большая работа на всех участках силами тысяч строителей. К концу года планируем всё закончить и выполнить задачи, поставленные Президентом Владимиром Путиным», - сказал он.