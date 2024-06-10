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Хуснуллин в Казани обсудил ход строительства трассы М-12 «Восток»
После облета трассы М-12 «Восток» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обсудил ход строительства данный скоростной дороги до Екатеринбурга.
«Обсудили с коллегами каждый этап — с каким идем темпом, как продвигается работа», - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.
Среди ключевых участков он выделил обход Нижнекамска и Набережных Челнов, реконструкцию М-7 «Волга», а также строительство дороги Дюртюли – Ачит и обходов пяти населенных пунктов в Башкортостане.
Еще Хуснуллин добавил, что рабочие активно работают над примыканиями М-12 к существующим дорогам, над многофункциональными зонами для водителей и над установкой мобильной связи на трассе.
«Идет действительно большая работа на всех участках силами тысяч строителей. К концу года планируем всё закончить и выполнить задачи, поставленные Президентом Владимиром Путиным», - сказал он.
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