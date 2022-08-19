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Ру Тат
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Строительство
19 августа 2022  10:39
Эльвира Зайнулина

Хуснуллин: В этом году будут запущены первые 100 км трассы М12 с опережением на год

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин сегодня на совещании в Татарстане анонсировал в этом году запуск первого участка трассы М12.

«В этом году мы должны около 100 км (трассы М12 – прим. Т-и) запустить в эксплуатацию с опережением на один год», – сообщил Хуснуллин на совещании в штабе строительства автодороги в Татарстане.

Он напомнил, что в 2023 году планируется запустить основной ход всей трассы Москва – Казань».

Ранее сообщалось, что скоростная автомагистраль М12 Москва — Казань общей протяженностью 810 км строится с июня прошлого года.

#Трасса м12
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