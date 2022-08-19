Хуснуллин: В этом году будут запущены первые 100 км трассы М12 с опережением на год

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сегодня на совещании в Татарстане анонсировал в этом году запуск первого участка трассы М12.

«В этом году мы должны около 100 км (трассы М12 – прим. Т-и) запустить в эксплуатацию с опережением на один год», – сообщил Хуснуллин на совещании в штабе строительства автодороги в Татарстане.

Он напомнил, что в 2023 году планируется запустить основной ход всей трассы Москва – Казань».

Ранее сообщалось, что скоростная автомагистраль М12 Москва — Казань общей протяженностью 810 км строится с июня прошлого года.