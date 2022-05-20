Хуснуллин: В Донбассе наши специалисты оценивают объем восстановительных работ

Российские специалисты выехали в Донбасс, чтобы оценить объем необходимых строительно-монтажных работ. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Казанской ратуше.

«График восстановительных работ есть, мы создали специальный штаб, в который вошли все заинтересованные органы. Сейчас на этой территории находятся наши специалисты, которые оценивают объем необходимых строительно-монтажных работ. То есть работа полным ходом разворачивается», — рассказал заместитель Председателя Правительства РФ.

Хуснуллин добавил, что Россия планирует построить и восстановить разрушенные дороги и жилье на территориях, где проходит специальная военная операция.

«Второй комплекс мер — это восстановление экономики. Мы подготовили целый ряд мер, чтобы запустить как можно быстрее экономику, финансовую систему наладить, много вопросов по сельскому хозяйству. То есть мы работаем в постоянном режиме», — отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что поставлена задача как можно быстрее вернуть эти территории к нормальной экономической жизни. «У нас на сегодня есть задача на один день, на неделю, месяц, до конца года. График „живой", мы постоянно занимаемся этими вопросами», — резюмировал он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. На данный момент переговоры между российской и украинской сторонами остановлены.