Хуснуллин: Утвержден план реализации концепции подготовки кадров для стройотрасли и ЖКХ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

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Утверждена дорожая карта по реализации Концепции подготовки кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Правительства страны.

Документ подготовлен Минстроем России в сотрудничестве с Минобрнауки, Минпросвещения, Минтрудом и представителями отрасли. План ориентирован на достижение национальных целей развития страны, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным.

«В прошлом году Председатель Правительства [Михаил Мишустин] утвердил Концепцию подготовки кадров для стройотрасли и ЖКХ до 2035 года, и теперь мы подготовили дорожную карту по этому направлению. Рассчитываем, что в течение следующих шести лет в отрасль будет привлечено свыше 850 тыс. молодых специалистов с различными квалификациями», – пояснил вице-премьер.

Хуснуллин также обратил внимание на то, что системная работа по подготовке кадров для отрасли поспособствует в том числе выполнению показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По его информации, дорожная карта охватывает все этапы подготовки кадров – от профориентации до научной деятельностью. Документ предполагает разработку и внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов и программ, включая механизмы сокращения сроков обучения, а также новые профессиональные стандарты.

Планируется также развивать взаимодействие между учебными заведениями и отраслевыми компаниями. Речь идет об увеличении целевого набора студентов, расширении образовательных возможностей для иностранных учащихся, повышение статуса профессий, связанных с архитектурой и строительством, а также популяризацию отрасли в целом.

Председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» является Раис Татарстана Рустам Минниханов.